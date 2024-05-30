https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/bati-basini-scholz-bati-silahlarinin-rusya-topraklarina-saldirilarda-kullanilmasindan-yana-1084329321.html
Batı basını: Scholz, Batı silahlarının Rusya topraklarına saldırılarda kullanılmasından yana
Batı basını: Scholz, Batı silahlarının Rusya topraklarına saldırılarda kullanılmasından yana
Sputnik Türkiye
Politico, Almanya Başbakanı Scholz’un Kiev'in Batı tarafından sağlanan silahları Rusya topraklarına saldırılarda kullanmasına izin verilmesinden yana olduğunu... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T01:18+0300
2024-05-30T01:18+0300
2024-05-30T01:18+0300
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Politico gazetesi, Almanya Başbakanı Scholz’un, Kiev'in Batı tarafından sağlanan silahları Rusya topraklarına saldırılarda kullanmasına izin verilmesinden yana olduğunu öne sürdü.Politico, ismini açıklamadağı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Kiev'in Batılı ülkeler tarafından sağlanan silahları Rusya'nın derinliklerine saldırmak için kullanmasına izin verilmesinden yana olduğunu ileri sürdü.Haberde, “Alman hükümetinin tutumuna vakıf bir kişi, ayrıntıya girmeden, Scholz'un Batı silahlarının Rusya sınırları içindeki hedeflere karşı kullanılmasından yana olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.Daha önce Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit'in Alman hükümetinin ‘Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenleme hakkına sahip olup olmadığı’ konusunda açıklama yapamayacağını, bunun ortak ülkeler arasındaki gizli anlaşmaların bir parçası olduğunu ifade etmişti.Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fransız liderin ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiği’ yönündeki ifadeleri karşısında, ‘Kiev’in kendini savunma hakkına sahip olduğu’ açıklamasında bulunmuştu.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların Ukrayna'nın hızla çöküşe doğru gittiğini gördüklerini ve bu nedenle gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdıklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukraynaya-verilen-silahlarin-rusyadaki-hedeflerde-kullanilmasi-plani-ters-tepecek-1084285335.html
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politico, olaf scholz, ukrayna, kiev, batı, rusya, saldırı, emmanuel macron, josep borrell, dmitriy peskov
politico, olaf scholz, ukrayna, kiev, batı, rusya, saldırı, emmanuel macron, josep borrell, dmitriy peskov
Batı basını: Scholz, Batı silahlarının Rusya topraklarına saldırılarda kullanılmasından yana
Politico, Almanya Başbakanı Scholz’un Kiev'in Batı tarafından sağlanan silahları Rusya topraklarına saldırılarda kullanmasına izin verilmesinden yana olduğunu öne sürdü.
Politico gazetesi, Almanya Başbakanı Scholz’un, Kiev'in Batı tarafından sağlanan silahları Rusya topraklarına saldırılarda kullanmasına izin verilmesinden yana olduğunu öne sürdü.
Politico, ismini açıklamadağı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Kiev'in Batılı ülkeler tarafından sağlanan silahları Rusya'nın derinliklerine saldırmak için kullanmasına izin verilmesinden yana olduğunu ileri sürdü.
Haberde, “Alman hükümetinin tutumuna vakıf bir kişi, ayrıntıya girmeden, Scholz'un Batı silahlarının Rusya sınırları içindeki hedeflere karşı kullanılmasından yana olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit'in Alman hükümetinin ‘Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenleme hakkına sahip olup olmadığı’ konusunda açıklama yapamayacağını, bunun ortak ülkeler arasındaki gizli anlaşmaların bir parçası olduğunu ifade etmişti.
Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fransız liderin ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, bombardımanın gerçekleştirildiği Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiği’ yönündeki ifadeleri karşısında, ‘Kiev’in kendini savunma hakkına sahip olduğu’ açıklamasında bulunmuştu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların Ukrayna'nın hızla çöküşe doğru gittiğini gördüklerini ve bu nedenle gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdıklarını belirtmişti.