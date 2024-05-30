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Lavrov: ABD Ortadoğu’daki çatışmayı körüklüyor
Lavrov: ABD Ortadoğu’daki çatışmayı körüklüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin bir yandan Filistin sorununa adil çözüm bulma yönündeki kararlılığını dile getirirken diğer yandan Ortadoğu’daki çatışma... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Amerikalılar, Filistin sorununa adil çözüm bulma konusundaki kararlılıklarını herkesin önünde dile getirmeye devam ediyor. Bununla birlikte uygulamada silahlı çatışma ateşini cömertçe körüklüyorlar” ifadesini kullandı.Washington’un yaklaşık 6 ay boyunca BM Güvenlik Konseyi’nde ateşkes tasarısını engelleyerek Gazze Şeridi’nin “yerle bir edilmesine yeşil ışık yaktığını” kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: ABD’nin İsrail’e sevkiyatı askıya alma duyurusunun da sadece bir tür mühimmatı kapsadığını anımsatan Rus bakan, bunun sadece “kısa vadeli yardım partilerinden birinde” yer alan uçak bombalarının olduğunu belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: Amerikalılarla ilişkilerde elde edilen deneyimin, Washington’un açıklamalarına güvenilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Lavrov, “Uzun süre boyunca onlara inanmak istedik, onlarla müzakerelerde bulunduk, anlaşmalar yaptık. Ancak daha sonra Washington’un, kağıt üzerinde ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında da yer alan tüm ‘sözlerini’ yerine getirme niyetinde olmadığı ortaya çıktı” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/lavrov-moskova-ve-kievin-katilacagi-bir-konferans-cin-cabalarinin-devami-olabilir-1084331446.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, filistin, filistin sorunu, israil-filistin sorunu, ortadoğu, silah sevkiyatı, bm güvenlik konseyi, gazze şeridi

Lavrov: ABD Ortadoğu’daki çatışmayı körüklüyor

06:15 30.05.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin bir yandan Filistin sorununa adil çözüm bulma yönündeki kararlılığını dile getirirken diğer yandan Ortadoğu’daki çatışma ateşini körüklediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Amerikalılar, Filistin sorununa adil çözüm bulma konusundaki kararlılıklarını herkesin önünde dile getirmeye devam ediyor. Bununla birlikte uygulamada silahlı çatışma ateşini cömertçe körüklüyorlar” ifadesini kullandı.
Washington’un yaklaşık 6 ay boyunca BM Güvenlik Konseyi’nde ateşkes tasarısını engelleyerek Gazze Şeridi’nin “yerle bir edilmesine yeşil ışık yaktığını” kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

Amerikalılar bu yılın Mart ayındaki oylama sırasında çekimser oy kullanmak zorunda kalınca Konsey, silahlı eylemlere son verilmesini talep eden tasarıyı kabul edebildi. Yine de ABD temsilcisi hiç utanma duymadan BM Güvenlik Konseyi’nin bu belgesinin bağlayıcı olmadığını söyledi.

ABD’nin İsrail’e sevkiyatı askıya alma duyurusunun da sadece bir tür mühimmatı kapsadığını anımsatan Rus bakan, bunun sadece “kısa vadeli yardım partilerinden birinde” yer alan uçak bombalarının olduğunu belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Birkaç gün sonra da ABD Temsilciler Meclisi, İsrail’e silah sevkiyatındaki molayı kaldıran yasa tasarısını onayladı. Cumhuriyetçilerin hazırladığı bu belge Senato’da da kabul edilirse Beyaz Saray’a, Tel-Aviv’in askeri yardım talebini reddetmesine izin vermeyecek.

Amerikalılarla ilişkilerde elde edilen deneyimin, Washington’un açıklamalarına güvenilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Lavrov, “Uzun süre boyunca onlara inanmak istedik, onlarla müzakerelerde bulunduk, anlaşmalar yaptık. Ancak daha sonra Washington’un, kağıt üzerinde ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında da yer alan tüm ‘sözlerini’ yerine getirme niyetinde olmadığı ortaya çıktı” diye kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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