https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kuzey-korenin-yaklasik-10-balistik-fuze-firlattigi-iddia-edildi-1084331739.html

Kuzey Kore’nin yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı iddia edildi

Kuzey Kore’nin yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerden... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T05:22+0300

2024-05-30T05:22+0300

2024-05-30T05:20+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

japonya

balistik füze

balistik füze denemesi

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Yonhap haber ajansının aktardığına göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin yerel saatle 06.14’te (TSİ 00.14) 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin Japon Denizi yönünde uçtuğu ifade edildi.Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzelerden en az birinin azami yükseklik 100 kilometre olmak üzere 350 kilometre mesafe kat ettiğini bildirdi.Tüm füzelerin, Japonya’nın münhasır ekonomi bölgesinin dışında düştüğü kaydedildi.‘Japonya’dan Kuzey Kore’ye protesto’Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda hiçbir hasarın meydana gelmediğini ve kimsenin etkilemediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kuzey-kore-guney-koreye-casus-balonlarla-gubre-gonderdi-1084308057.html

kuzey kore

güney kore

japonya

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kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze, balistik füze denemesi