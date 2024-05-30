https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kuzey-korenin-yaklasik-10-balistik-fuze-firlattigi-iddia-edildi-1084331739.html
Kuzey Kore’nin yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı iddia edildi
Kuzey Kore’nin yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerden... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T05:22+0300
2024-05-30T05:22+0300
2024-05-30T05:20+0300
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kuzey kore
güney kore
japonya
balistik füze
balistik füze denemesi
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Yonhap haber ajansının aktardığına göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin yerel saatle 06.14’te (TSİ 00.14) 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin Japon Denizi yönünde uçtuğu ifade edildi.Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzelerden en az birinin azami yükseklik 100 kilometre olmak üzere 350 kilometre mesafe kat ettiğini bildirdi.Tüm füzelerin, Japonya’nın münhasır ekonomi bölgesinin dışında düştüğü kaydedildi.‘Japonya’dan Kuzey Kore’ye protesto’Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda hiçbir hasarın meydana gelmediğini ve kimsenin etkilemediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kuzey-kore-guney-koreye-casus-balonlarla-gubre-gonderdi-1084308057.html
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kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze, balistik füze denemesi
kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze, balistik füze denemesi
Kuzey Kore’nin yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı iddia edildi
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerden birinin 350 kilometre uçtuğunu belirtti.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin yerel saatle 06.14’te (TSİ 00.14) 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin Japon Denizi yönünde uçtuğu ifade edildi.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin fırlattığı füzelerden en az birinin azami yükseklik 100 kilometre olmak üzere 350 kilometre mesafe kat ettiğini bildirdi.
Tüm füzelerin, Japonya’nın münhasır ekonomi bölgesinin dışında düştüğü kaydedildi.
‘Japonya’dan Kuzey Kore’ye protesto’
Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda hiçbir hasarın meydana gelmediğini ve kimsenin etkilemediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kuzey Kore’nin balistik füze denemesi BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor. Bunu şiddetle kınıyoruz. Protestomuzu bildirdik.