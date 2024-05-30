https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinin-firari-ismi-serdar-sertcelik-yakalandi-1084353799.html
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Sertçelik'in iade sürecine ilişkin... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T16:16+0300
2024-05-30T16:16+0300
2024-05-30T16:36+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
serdar sertçelik
kırmızı bülten
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.NTV'nin haberine göre soruşturmanın firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ayhan-bora-kaplan-suc-orgutu-sorusturmasinda-1-komiser-daha-tutuklandi-1084184009.html
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serdar sertçelik
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı
16:16 30.05.2024 (güncellendi: 16:36 30.05.2024)
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Sertçelik'in iade sürecine ilişkin süreç başlatıldı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
NTV'nin haberine göre soruşturmanın firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalandı.