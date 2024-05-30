https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/italyan-baskan-belediye-binasina-filistin-bayragi-asti-1084337329.html

İtalyan başkan belediye binasına Filistin bayrağı astı

İtalyan başkan belediye binasına Filistin bayrağı astı

Sputnik Türkiye

İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışı tercih eden İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde, belediye başkanı Matteo Lepore... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T10:19+0300

2024-05-30T10:19+0300

2024-05-30T10:19+0300

israil- filistin çatışması

israil

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İtalyan basınındaki haberlere göre, Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediye binasının ön cephesine ‘Ateşkes’ yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu.Lepore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihsel olarak barışa, şiddet karşıtlığına ve insan haklarının korunmasına bağlı bir belediyenin başkanı olarak, şehrimizde mümkün olan en büyük sosyal uyumu temin etmek için tavır almak ve harekete geçmek bir yükümlülüktür. Bu nedenle D'Accursio sarayından ateşkes isteyen pankartın yanında Filistin bayrağı asarak, mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" ifadesini kullandı.Lepore, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırması halinde İsrail bayrağını da asacağını söyledi.Bu arada, Bologna kentinde dün de yaklaşık bin kişilik bir grup, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla Filistinlilere destek ve dayanışmalarını göstermek için Bologna Merkez Tren İstasyonu'nda rayların üzerinde protesto düzenlemişti.Bu protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı.Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, protestoculara "tolerans göstercek durumda olmadıklarını" belirterek, sert tepki göstermişti.

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