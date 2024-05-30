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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/italyan-baskan-belediye-binasina-filistin-bayragi-asti-1084337329.html
İtalyan başkan belediye binasına Filistin bayrağı astı
İtalyan başkan belediye binasına Filistin bayrağı astı
Sputnik Türkiye
İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışı tercih eden İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde, belediye başkanı Matteo Lepore... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
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israil-filistin
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barış
italya
bologna
filistin bayrağı
belediye başkanı
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İtalyan basınındaki haberlere göre, Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediye binasının ön cephesine ‘Ateşkes’ yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu.Lepore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihsel olarak barışa, şiddet karşıtlığına ve insan haklarının korunmasına bağlı bir belediyenin başkanı olarak, şehrimizde mümkün olan en büyük sosyal uyumu temin etmek için tavır almak ve harekete geçmek bir yükümlülüktür. Bu nedenle D'Accursio sarayından ateşkes isteyen pankartın yanında Filistin bayrağı asarak, mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" ifadesini kullandı.Lepore, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırması halinde İsrail bayrağını da asacağını söyledi.Bu arada, Bologna kentinde dün de yaklaşık bin kişilik bir grup, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla Filistinlilere destek ve dayanışmalarını göstermek için Bologna Merkez Tren İstasyonu'nda rayların üzerinde protesto düzenlemişti.Bu protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı.Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, protestoculara "tolerans göstercek durumda olmadıklarını" belirterek, sert tepki göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/lavrov-abd-ortadogudaki-catismayi-korukluyor-1084331992.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, barış, italya, bologna, filistin bayrağı, belediye başkanı
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İtalyan başkan belediye binasına Filistin bayrağı astı

10:19 30.05.2024
© Ruptly . Matteo LeporeBologna Belediye Başkanlığı Binası
Bologna Belediye Başkanlığı Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Ruptly . Matteo Lepore
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İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışı tercih eden İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde, belediye başkanı Matteo Lepore, belediye binasına Filistin bayrağı astı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediye binasının ön cephesine ‘Ateşkes’ yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu.
Lepore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihsel olarak barışa, şiddet karşıtlığına ve insan haklarının korunmasına bağlı bir belediyenin başkanı olarak, şehrimizde mümkün olan en büyük sosyal uyumu temin etmek için tavır almak ve harekete geçmek bir yükümlülüktür. Bu nedenle D'Accursio sarayından ateşkes isteyen pankartın yanında Filistin bayrağı asarak, mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" ifadesini kullandı.
Lepore, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırması halinde İsrail bayrağını da asacağını söyledi.
Bu arada, Bologna kentinde dün de yaklaşık bin kişilik bir grup, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla Filistinlilere destek ve dayanışmalarını göstermek için Bologna Merkez Tren İstasyonu'nda rayların üzerinde protesto düzenlemişti.
Bu protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı.
Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, protestoculara "tolerans göstercek durumda olmadıklarını" belirterek, sert tepki göstermişti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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