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İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T01:22+0300
2024-05-30T01:22+0300
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İsrail'in, Refah kentindeki sivil yerleşim alanlarındaki katliamlarının lanetlenmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanarak "saldırılara son verilmesi" yönünde karar almaya davet edilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edilen 1411 numaralı İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar'da, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğü bildirildi."Uluslararası Adalet Divanının operasyonların durdurulması kararına rağmen, siyonistlerin vahşeti tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir" ifadelerine yer verilen kararda, "insanlık cephesi karşısında yalnız kalmaya mahkum İsrail'in Gazzelilere uyguladığı baskı ve zulüm politikalarının" tüm Filistin'i yaşanmaz hale getirdiği vurgulandı.İşgalci İsrail yönetiminin, Gazzelilerin, güvenli alan olarak gösterilen Refah'taki çadırlarını dahi yakıcı silahlarla bombalayarak yüzlerce masumun kanına girdiği aktarılan kararda, "Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir. Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri, apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir. Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynuna borçtur" ifadeleri kullanıldı.Vicdanlı, adil halkların başını çektiği insanlık cephesinin Holokost'u lanetlediği anımsatılan kararda, "Bugün de siyonist çetenin Holokost'un ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini telin etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz" denildi.Türkiye'nin tüm kurumlarıyla İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan ettiği kaydedilen kararda, "Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir. Refah'tan gelen görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak ve yaşanan katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edeceğiz. Netanyahu ve çetesi, insanlık vicdanında mahkum edildiği gibi uluslararası mahkemeler önünde de yaptıklarının hesabını verecektir" ifadeleri yer aldı.'Birleşmiş Milletler acilen İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almalı'TBMM Kararında, Türkiye'nin Filistin'e destek olmaya devam edeceği belirtilerek, İsrail'i durdurmak adına da tüm dünya milletlerine ve meclislerine seslenildi.Tezkerede, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/hamastan-bm-guvenlik-konseyine-refah-cagrisi-1084286180.html
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İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

01:22 30.05.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA
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İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.
İsrail'in, Refah kentindeki sivil yerleşim alanlarındaki katliamlarının lanetlenmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanarak "saldırılara son verilmesi" yönünde karar almaya davet edilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edilen 1411 numaralı İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar'da, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğü bildirildi.
"Uluslararası Adalet Divanının operasyonların durdurulması kararına rağmen, siyonistlerin vahşeti tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir" ifadelerine yer verilen kararda, "insanlık cephesi karşısında yalnız kalmaya mahkum İsrail'in Gazzelilere uyguladığı baskı ve zulüm politikalarının" tüm Filistin'i yaşanmaz hale getirdiği vurgulandı.
İşgalci İsrail yönetiminin, Gazzelilerin, güvenli alan olarak gösterilen Refah'taki çadırlarını dahi yakıcı silahlarla bombalayarak yüzlerce masumun kanına girdiği aktarılan kararda, "Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir. Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri, apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir. Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynuna borçtur" ifadeleri kullanıldı.
Vicdanlı, adil halkların başını çektiği insanlık cephesinin Holokost'u lanetlediği anımsatılan kararda, "Bugün de siyonist çetenin Holokost'un ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini telin etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz" denildi.
Türkiye'nin tüm kurumlarıyla İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan ettiği kaydedilen kararda, "Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir. Refah'tan gelen görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak ve yaşanan katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edeceğiz. Netanyahu ve çetesi, insanlık vicdanında mahkum edildiği gibi uluslararası mahkemeler önünde de yaptıklarının hesabını verecektir" ifadeleri yer aldı.

'Birleşmiş Milletler acilen İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almalı'

TBMM Kararında, Türkiye'nin Filistin'e destek olmaya devam edeceği belirtilerek, İsrail'i durdurmak adına da tüm dünya milletlerine ve meclislerine seslenildi.
Tezkerede, şunlar kaydedildi:
"Uluslararası toplum ve devletler, Filistin'in tanınması gibi hakkaniyetli ve zorunlu adımları atmaya süratle devam etmeli ve İsrail yönetimi tamamen yalnızlaştırılmalıdır. Esas gaye Filistin halkının insan haysiyetine uygun bir hayata kavuşturulmasıdır. Bu sebeple, öncelikle katliamların derhal durdurulması için harekete geçilmelidir.
TBMM olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte hukuki süreci özenle takip ederek, uluslararası camiada Filistin'e destek sağlamaya devam edeceğiz. Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz. İnsanlık onuruna ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, masum insanların can güvenliği ivedilikle sağlanmalıdır."
Palestinians displaced by the Israeli air and ground offensive on the Gaza Strip walk through a makeshift tent camp in Rafah, Gaza, Friday, May 10, 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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