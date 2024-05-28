Hamas'tan BM Güvenlik Konseyi'ne 'Refah' çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
18:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Reisi'nin cenaze töreninde bulunan Korkmazcan anlatıyor
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/hamastan-bm-guvenlik-konseyine-refah-cagrisi-1084286180.html
Hamas'tan BM Güvenlik Konseyi'ne 'Refah' çağrısı
Hamas'tan BM Güvenlik Konseyi'ne 'Refah' çağrısı
Sputnik Türkiye
Hamas, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını durdurmak için acil önlem alma talebinde... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T17:13+0300
2024-05-28T17:16+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084286462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5f3c4c210ae2cc3fa1341783bda6aea.jpg
Hamas'tan, İsrail'in UAD kararına rağmen Refah kentine yönelik saldırılarına devam etmesine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Uluslararası toplumdan ve BMGK'dan, çeşitli bölgelerinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını ve evlerini hedef alan rastgele ve barbarca Siyonist bombardımanına maruz kalan Refah kentine yönelik İsrail saldırılarını ve artan işgalini durdurmak için acil ve pratik önlemler almasını talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.UAD'nin kararına rağmen İsrail'in Refah'a daha fazla askeri birlik göndermesi sebebiyle yerinden edilmiş Filistinlilerin doldurduğu küçük kentte katliam uyarısı yapılan açıklamada, "Suçlu Siyonist yapının (İsrail) UAD'nin kararını dikkate almamasına karşı BMGK'nin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerekmektedir" ifadesine yer verildi.Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan, BM'nin başlıca yargı organı UAD'nin kararları tüm uyuşmazlığın tarafı olan ülkeler için bağlayıcı nitelikte olup UAD kararlarının uygulanması da BMGK'nın güvencesi altında bulunuyor.Refah'ta kötüleşen insani durum ve sağlık felaketi uyarısıİsrail ordusunun Refah'ta hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alarak hizmet dışı bıraktığının altı çizilen açıklamada, Refah kentinde gittikçe kötüleşen insani durum ve sağlık felaketi hakkında uyarı yapıldı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları neticesinde Refah'ta doğum hastanesi hariç tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen Refah kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını genişleterek sürdürüyor.İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatarak Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdi ve geçişleri kapattı.UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mossad-israile-soykirim-davasini-baslatan-ucm-bassavcisini-esinin-fotograflariyla-tehdit-etti-1084285566.html
israil
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084286462_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99032f011a8ceafece790d82ecbf5c2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı

Hamas'tan BM Güvenlik Konseyi'ne 'Refah' çağrısı

17:13 28.05.2024 (güncellendi: 17:16 28.05.2024)
© AP Photo / Abdel Kareem HanaPalestinians displaced by the Israeli air and ground offensive on the Gaza Strip walk through a makeshift tent camp in Rafah, Gaza, Friday, May 10, 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
Palestinians displaced by the Israeli air and ground offensive on the Gaza Strip walk through a makeshift tent camp in Rafah, Gaza, Friday, May 10, 2024. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Abone ol
Hamas, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını durdurmak için acil önlem alma talebinde bulunarak Tel Aviv yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a saldırıları durdurma kararını görmezden gelmesine ilişkin sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.
Hamas'tan, İsrail'in UAD kararına rağmen Refah kentine yönelik saldırılarına devam etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumdan ve BMGK'dan, çeşitli bölgelerinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını ve evlerini hedef alan rastgele ve barbarca Siyonist bombardımanına maruz kalan Refah kentine yönelik İsrail saldırılarını ve artan işgalini durdurmak için acil ve pratik önlemler almasını talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

UAD'nin kararına rağmen İsrail'in Refah'a daha fazla askeri birlik göndermesi sebebiyle yerinden edilmiş Filistinlilerin doldurduğu küçük kentte katliam uyarısı yapılan açıklamada, "Suçlu Siyonist yapının (İsrail) UAD'nin kararını dikkate almamasına karşı BMGK'nin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan, BM'nin başlıca yargı organı UAD'nin kararları tüm uyuşmazlığın tarafı olan ülkeler için bağlayıcı nitelikte olup UAD kararlarının uygulanması da BMGK'nın güvencesi altında bulunuyor.

Refah'ta kötüleşen insani durum ve sağlık felaketi uyarısı

İsrail ordusunun Refah'ta hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alarak hizmet dışı bıraktığının altı çizilen açıklamada, Refah kentinde gittikçe kötüleşen insani durum ve sağlık felaketi hakkında uyarı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları neticesinde Refah'ta doğum hastanesi hariç tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen Refah kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını genişleterek sürdürüyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatarak Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdi ve geçişleri kapattı.

UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
'MOSSAD, İsrail'e soykırım davasını başlatan UCM Başsavcı'sını eşinin fotoğraflarıyla tehdit etti'
16:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала