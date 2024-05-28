https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/hamastan-bm-guvenlik-konseyine-refah-cagrisi-1084286180.html

Hamas'tan BM Güvenlik Konseyi'ne 'Refah' çağrısı

Hamas'tan BM Güvenlik Konseyi'ne 'Refah' çağrısı

Sputnik Türkiye

Hamas, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını durdurmak için acil önlem alma talebinde... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T17:13+0300

2024-05-28T17:13+0300

2024-05-28T17:16+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

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Hamas'tan, İsrail'in UAD kararına rağmen Refah kentine yönelik saldırılarına devam etmesine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Uluslararası toplumdan ve BMGK'dan, çeşitli bölgelerinde yerinden edilmiş insanların çadırlarını ve evlerini hedef alan rastgele ve barbarca Siyonist bombardımanına maruz kalan Refah kentine yönelik İsrail saldırılarını ve artan işgalini durdurmak için acil ve pratik önlemler almasını talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.UAD'nin kararına rağmen İsrail'in Refah'a daha fazla askeri birlik göndermesi sebebiyle yerinden edilmiş Filistinlilerin doldurduğu küçük kentte katliam uyarısı yapılan açıklamada, "Suçlu Siyonist yapının (İsrail) UAD'nin kararını dikkate almamasına karşı BMGK'nin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerekmektedir" ifadesine yer verildi.Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan, BM'nin başlıca yargı organı UAD'nin kararları tüm uyuşmazlığın tarafı olan ülkeler için bağlayıcı nitelikte olup UAD kararlarının uygulanması da BMGK'nın güvencesi altında bulunuyor.Refah'ta kötüleşen insani durum ve sağlık felaketi uyarısıİsrail ordusunun Refah'ta hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alarak hizmet dışı bıraktığının altı çizilen açıklamada, Refah kentinde gittikçe kötüleşen insani durum ve sağlık felaketi hakkında uyarı yapıldı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları neticesinde Refah'ta doğum hastanesi hariç tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen Refah kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını genişleterek sürdürüyor.İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatarak Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdi ve geçişleri kapattı.UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mossad-israile-soykirim-davasini-baslatan-ucm-bassavcisini-esinin-fotograflariyla-tehdit-etti-1084285566.html

israil

gazze

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refah sınır kapısı

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