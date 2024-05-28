https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/unrwa-temsilcisi-sputnike-konustu-gazze-seridi-cehenneme-dondu-1084288984.html

UNRWA temsilcisi Sputnik’e konuştu: Gazze Şeridi cehenneme döndü

UNRWA temsilcisi Sputnik’e konuştu: Gazze Şeridi cehenneme döndü

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) temsilcisi Adnan Abu Hasna, İsrail’in dün gece... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T19:18+0300

2024-05-28T19:18+0300

2024-05-28T19:18+0300

dünya

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

israil

refah

gazze şeridi

saldırı

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UNRWA temsilcisi Abu Hasna, Sputnik Arabic’e demecinde İsrail’in dün gece Refah kentinde işlediği suçun dehşet verici olduğunu söyledi.Abu Hasna, “Ajans daha önce Refah’ta çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu, yüz binlerce vatandaşın Gazze Şeridi’nin çeşitli yerlerinden kaçıp oraya geldiği konusunda uyarmıştı. Elbette orada onlarca ölü ve yaralı olacak” dedi ve şöyle devam etti:UNRWA temsilcisi, Gazze Şeridi’nde derhal ve acil ateşkes sağlanması ve UNRWA’ya gıda dağıtımı için kendi depolarına ve kontrol noktalarına güvenli erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/israilin-dun-geceki-gazze-saldirilarinda-40tan-fazla-kisi-yasamini-yitirdi-1083971297.html

israil

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Sputnik Türkiye

unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, refah, gazze şeridi, saldırı