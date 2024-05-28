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UNRWA temsilcisi Sputnik’e konuştu: Gazze Şeridi cehenneme döndü
UNRWA temsilcisi Sputnik’e konuştu: Gazze Şeridi cehenneme döndü
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) temsilcisi Adnan Abu Hasna, İsrail’in dün gece... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T19:18+0300
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dünya
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
israil
refah
gazze şeridi
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UNRWA temsilcisi Abu Hasna, Sputnik Arabic’e demecinde İsrail’in dün gece Refah kentinde işlediği suçun dehşet verici olduğunu söyledi.Abu Hasna, “Ajans daha önce Refah’ta çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu, yüz binlerce vatandaşın Gazze Şeridi’nin çeşitli yerlerinden kaçıp oraya geldiği konusunda uyarmıştı. Elbette orada onlarca ölü ve yaralı olacak” dedi ve şöyle devam etti:UNRWA temsilcisi, Gazze Şeridi’nde derhal ve acil ateşkes sağlanması ve UNRWA’ya gıda dağıtımı için kendi depolarına ve kontrol noktalarına güvenli erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/israilin-dun-geceki-gazze-saldirilarinda-40tan-fazla-kisi-yasamini-yitirdi-1083971297.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, refah, gazze şeridi, saldırı

UNRWA temsilcisi Sputnik’e konuştu: Gazze Şeridi cehenneme döndü

19:18 28.05.2024
Gazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) temsilcisi Adnan Abu Hasna, İsrail’in dün gece Refah’ta korkunç bir suç işlediğini belirtti.
UNRWA temsilcisi Abu Hasna, Sputnik Arabic’e demecinde İsrail’in dün gece Refah kentinde işlediği suçun dehşet verici olduğunu söyledi.
Abu Hasna, “Ajans daha önce Refah’ta çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu, yüz binlerce vatandaşın Gazze Şeridi’nin çeşitli yerlerinden kaçıp oraya geldiği konusunda uyarmıştı. Elbette orada onlarca ölü ve yaralı olacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Dün Refah kentinde yaşananlar Gazze Şeridi’nin cehenneme döndüğünü doğruluyor. Oradaki koşullar son derece tehlikeli ve İsrail’in askeri operasyonlarının devamı daha fazla kayıp, ölüm ve yaralanmalara yol açacak.”

UNRWA temsilcisi, Gazze Şeridi’nde derhal ve acil ateşkes sağlanması ve UNRWA’ya gıda dağıtımı için kendi depolarına ve kontrol noktalarına güvenli erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2024
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