İslam Memiş'ten Kurban Bayramı tatili öncesi kritik altın ve dolar uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yenilenebilir enerjinin yapay zekayla buluşması
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Filistin devletinin tanınmasının olumlu yönleri olsa da mevcut denklemde büyük fark yaratmayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:19
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:29
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:15
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:26
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
20:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
20:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa'nın vicdanı ayağa kalktı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Burdur’daki diyaliz hastalarının ölümünde “antifiriz” iddiası
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları yasa tasarısı için STK'lardan görüş alındı mı ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:10
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/islam-memisten-kurban-bayrami-tatili-oncesi-kritik-altin-ve-dolar-uyarisi-1084352170.html
İslam Memiş'ten Kurban Bayramı tatili öncesi kritik altın ve dolar uyarısı
İslam Memiş'ten Kurban Bayramı tatili öncesi kritik altın ve dolar uyarısı
Sputnik Türkiye
Finansal analist İslam Memiş bayram tatili öncesi yatırımcıları açık pozisyonda kalmamaları konusunda uyardı. Memiş birikimlerini evlerinde ve işyerlerinde... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T15:41+0300
2024-05-30T15:42+0300
ekonomi
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
dolar
dolar/tl
enflasyon
bayram
bayram tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın açısından durağan ve düşüşlerle geçen haftada piyasaları değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş kişisel Youtube kanalında yatırımcılara bayramla ilgili önemli uyarılarda bulundu:Piyasalar bayram hazırlığına girdi. Yatırımcılar bayrama nasıl hazırlanmalı? Ne gibi önlemler almalıyız?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/bakan-simsek-cevapladi-dolar-ne-kadar-olacak-1084159143.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, altın, yarım gram altın, gram altın, dolar, dolar/tl, enflasyon, bayram, bayram tatili
ekonomi, altın, yarım gram altın, gram altın, dolar, dolar/tl, enflasyon, bayram, bayram tatili

İslam Memiş'ten Kurban Bayramı tatili öncesi kritik altın ve dolar uyarısı

15:41 30.05.2024 (güncellendi: 15:42 30.05.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AA
Abone ol
Finansal analist İslam Memiş bayram tatili öncesi yatırımcıları açık pozisyonda kalmamaları konusunda uyardı. Memiş birikimlerini evlerinde ve işyerlerinde muhafaza edenlere de seslendi.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın açısından durağan ve düşüşlerle geçen haftada piyasaları değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş kişisel Youtube kanalında yatırımcılara bayramla ilgili önemli uyarılarda bulundu:
Piyasalar bayram hazırlığına girdi. Yatırımcılar bayrama nasıl hazırlanmalı? Ne gibi önlemler almalıyız?
Borsa İstanbul 10 bin 635 puanda. Malum 10 bin 500 destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. 10 bin 589'a kadar gerileme gördük. 10 bin 700 puanda tutunma çabasını sürdürecek gibi duruyor. Dar bant aralığına sıkıştı. Artık yılın ikinci yarısında 10 bin üzerindeki ataklarda acemiler değil, profesyonel yatırımcılar kazanacak. Satış baskısı daha bitmedi. 9800, 9600 ve 9400'e kadar geri çekilme beklentim devam ediyor. Dolar kuru 32 lira 18 kuruş. Serbest piyasalarda ise 31.98 - 32.01 lira aralığında. Resmi kurun daha altında bir fiyat var serbest piyasalarda. Euro TL kuru da 35 liranın üzerine yerleşmeye çalışabilir. Euro TL kuru 35.03 kuruşta şu anda. Ons altın 2356 dolar seviyesinde. Bu hafta tepki yükselişi göreceğiz. 2370-2380 dolara kadar toparlanma olabilir. Cılız bir yükseliş var. İştahlı bir yükseliş yok. Dar bant aralığında bir ons altın var. Gram altın 2437-2443 lira seviyesinde. Gram altın tarafındaki yatırımcılar da ons altını takip edip ons nereye gram oraya. Gram altında 2400 destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Gümüş onsu 31.75 dolarda. Buradan geri çekilme bekliyorum. 29.50 dolara kadar geri çekilmenin devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade ettim. 30.30 ve 29.50 dolar destek seviyelerini takip edeceğim. Gram gümüş 32.70 kuruş. Gümüş ons bazında yılın ilk yarısında yüzde 24 kazandırdı. Gram gümüş yüzde 40 civarında kazandırdı. Petrol fiyatları 83.41 lirada. Burada da 81-85 dolar aralığında geziniyor. İştahsız bir piyasa var karşımızda. Kurban hisseleri 15-18 bin lira aralığında. Beraberinde memlekete, tatile çıktığını düşünelim. Burada herkes hazırlık yapıyor. İçeride kur da stabil. Altın fiyatları da ons tarafta geriledi. Fiyatlar da gerileyince TL'ye talep arttı. Kurban Bayramı var. Yaz tatilini birleştiren bir Türkiye olacak. Okullar da kapanıyor. Metropollerde insan sayısında azalma göreceğiz. Son iki haftadır ellerindeki döviz ve altını bozduran insanlar var. TL'ye ihtiyaç var. Bayrama kadar 2 hafta boyunca TL talebinin devam edeceğini tahmin ediyorum. İhtiyaçtan dolayı bu talep. İnsanlar, şirketler giderlerini karşılamak için TL ihtiyacını devam ettiriyorlar. Bu dövizin bozdurulmasını yanlış anlamamak lazım. Herkes döviz, altın bozduruyor diyebilirler. TL ihtiyacından dolayı talep görmesi farklı bir şeydir, TL enstrümanına yatırım yapılması farklı bir şeydir. Biz nasıl bayram hazırlığı yapmalıyız? Kesinlikle hiçbir arkadaşımızın evinde birikim bırakmasını istemiyorum. Hiçbir şeyinizi bırakmayın. Varlıklarınızı bırakıp tatile çıkmayın. Varlıklarınız heba olur. Hırsıza ben yemedim, sen ye demeyin. Bunun sonucunda ciddi anlamda zarar edersiniz. Kesinlikle açık pozisyonda tatile çıkmayın. Döviz borcun vardır, al tatile öyle çık. Risklerini bölmen lazım. Yüzde 50 satış yapıp yüzde 50 farklı enstürmana da geçebilirsin. Açıkta kalmadan tatile çıkman lazım. Hayat pahalılığında yüksek maliyet karşısında, Anadolu'ya tatile giden, araçlarıyla tatile çıkan arkadaşlarımızın mutlaka, hangi ilden geçiyorlarsa burada gıda tarafında alım yapması lazım. Yazlık erzaklarınızı bagaja koyun, İstanbul'a getirin. Temmuz itibarıyla hayat pahalılığının devam edeceğini göreceğiz raflarda."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek cevapladı: Dolar ne kadar olacak?
24 Mayıs, 11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала