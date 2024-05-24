Bakan Şimşek cevapladı: Dolar ne kadar olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Ali Cem Çehreli
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:14
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/bakan-simsek-cevapladi-dolar-ne-kadar-olacak-1084159143.html
Bakan Şimşek cevapladı: Dolar ne kadar olacak?
Bakan Şimşek cevapladı: Dolar ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında üyelerin ‘dolar yükselir mi?’ sorusuna ‘bırakırsak düşer’... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T11:16+0300
2024-05-24T11:17+0300
ekonomi
mehmet şimşek
dolar
dolar/tl
ekonomi
euro
enflasyon
yatırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943474_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4f566ecef208446954c12f5fb109a4f7.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerini anlattı. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Bakan Şimşek’in özellikle kur politikası konusunda dikkat çekici mesajlar verdiği öğrenildi. Üyelerin ‘dolar yükselir mi?’ sorusuna ‘bırakırsak düşer’ cevabını veren Şimşek’in, Merkez Bankası ile alım yaptıklarını, bu durumun bir süre daha devam edeceğini söylediği kaydediliyor. Bakan Şimşek’in doların uzun vadede dalgalanacağını ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini söylediği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sunum yaptı. Toplantıda Şimşek, tasarruf tedbirlerini anlattı, MKYK üyelerinin sorularını yanıtladı.'1 seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner'Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomi programını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” dediği öğrenildi.'Tasarruf tedbirleri uygulanacak, her yeri sıkıyoruz’Edinilen bilgilere göre; Bakan Şimşek, MKYK toplantısında, tasarruf tedbirlerini de kapsamlı bir şekilde anlattı. Alınan tüm tedbirlerin uygulanacağını aktaran Bakan Şimşek, “Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz” dediği belirtildi.'Uzun vadede dalgalanmaya bırakacağız'Partililerin, “Ekonomi politikasını bilin ve sokakta anlatın" önerisinde bulunduğu kaydedildi. MKYK üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Şimşek, “dolar yükselir mi?“ sorularına, "Şu anda bırakırsak düşecek. Biz Merkez Bankası ile alım yapıyoruz o yüzden düşmüyor. Bu durum bir süre daha devam eder. Uzun vadede doları dalgalanmaya bırakacağız. Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama 40 TL gibi sıçramalar olmayacak" değerlendirmesinde bulunduğu dile getirildi.'Sırtımızı sıcak paraya dayayamayız'Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/vergi-kacagiyla-mucadelede-yeni-sistem-ihbar-ikramiyesi-ne-kadar-1084156954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943474_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_882bb75f07f52543795bf6d05e309590.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, dolar, dolar/tl, ekonomi, euro, enflasyon, yatırım
mehmet şimşek, dolar, dolar/tl, ekonomi, euro, enflasyon, yatırım

Bakan Şimşek cevapladı: Dolar ne kadar olacak?

11:16 24.05.2024 (güncellendi: 11:17 24.05.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında üyelerin ‘dolar yükselir mi?’ sorusuna ‘bırakırsak düşer’ cevabını verdiği öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerini anlattı.
Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Bakan Şimşek’in özellikle kur politikası konusunda dikkat çekici mesajlar verdiği öğrenildi. Üyelerin ‘dolar yükselir mi?’ sorusuna ‘bırakırsak düşer’ cevabını veren Şimşek’in, Merkez Bankası ile alım yaptıklarını, bu durumun bir süre daha devam edeceğini söylediği kaydediliyor. Bakan Şimşek’in doların uzun vadede dalgalanacağını ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini söylediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sunum yaptı. Toplantıda Şimşek, tasarruf tedbirlerini anlattı, MKYK üyelerinin sorularını yanıtladı.

'1 seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner'

Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomi programını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” dediği öğrenildi.

'Tasarruf tedbirleri uygulanacak, her yeri sıkıyoruz’

Edinilen bilgilere göre; Bakan Şimşek, MKYK toplantısında, tasarruf tedbirlerini de kapsamlı bir şekilde anlattı. Alınan tüm tedbirlerin uygulanacağını aktaran Bakan Şimşek, “Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz” dediği belirtildi.

'Uzun vadede dalgalanmaya bırakacağız'

Partililerin, “Ekonomi politikasını bilin ve sokakta anlatın" önerisinde bulunduğu kaydedildi. MKYK üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Şimşek, “dolar yükselir mi?“ sorularına, "Şu anda bırakırsak düşecek. Biz Merkez Bankası ile alım yapıyoruz o yüzden düşmüyor. Bu durum bir süre daha devam eder. Uzun vadede doları dalgalanmaya bırakacağız. Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama 40 TL gibi sıçramalar olmayacak" değerlendirmesinde bulunduğu dile getirildi.

'Sırtımızı sıcak paraya dayayamayız'

Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
EKONOMİ
Vergi kaçağıyla mücadelede yeni sistem: İhbar ikramiyesi ne kadar?
09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала