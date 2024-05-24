https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/bakan-simsek-cevapladi-dolar-ne-kadar-olacak-1084159143.html

Bakan Şimşek cevapladı: Dolar ne kadar olacak?

Bakan Şimşek cevapladı: Dolar ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında üyelerin ‘dolar yükselir mi?’ sorusuna ‘bırakırsak düşer’... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T11:16+0300

2024-05-24T11:16+0300

2024-05-24T11:17+0300

ekonomi

mehmet şimşek

dolar

dolar/tl

ekonomi

euro

enflasyon

yatırım

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerini anlattı. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Bakan Şimşek’in özellikle kur politikası konusunda dikkat çekici mesajlar verdiği öğrenildi. Üyelerin ‘dolar yükselir mi?’ sorusuna ‘bırakırsak düşer’ cevabını veren Şimşek’in, Merkez Bankası ile alım yaptıklarını, bu durumun bir süre daha devam edeceğini söylediği kaydediliyor. Bakan Şimşek’in doların uzun vadede dalgalanacağını ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini söylediği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sunum yaptı. Toplantıda Şimşek, tasarruf tedbirlerini anlattı, MKYK üyelerinin sorularını yanıtladı.'1 seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner'Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomi programını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” dediği öğrenildi.'Tasarruf tedbirleri uygulanacak, her yeri sıkıyoruz’Edinilen bilgilere göre; Bakan Şimşek, MKYK toplantısında, tasarruf tedbirlerini de kapsamlı bir şekilde anlattı. Alınan tüm tedbirlerin uygulanacağını aktaran Bakan Şimşek, “Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz” dediği belirtildi.'Uzun vadede dalgalanmaya bırakacağız'Partililerin, “Ekonomi politikasını bilin ve sokakta anlatın" önerisinde bulunduğu kaydedildi. MKYK üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Şimşek, “dolar yükselir mi?“ sorularına, "Şu anda bırakırsak düşecek. Biz Merkez Bankası ile alım yapıyoruz o yüzden düşmüyor. Bu durum bir süre daha devam eder. Uzun vadede doları dalgalanmaya bırakacağız. Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama 40 TL gibi sıçramalar olmayacak" değerlendirmesinde bulunduğu dile getirildi.'Sırtımızı sıcak paraya dayayamayız'Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.

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mehmet şimşek, dolar, dolar/tl, ekonomi, euro, enflasyon, yatırım