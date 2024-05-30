https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/iran-lideri-hamaneyden-abdde-israil-karsiti-protesto-duzenleyen-ogrencilere-mektup-1084345963.html
İran lideri Hamaney’den ABD'de İsrail karşıtı protesto düzenleyen öğrencilere mektup
İran lideri Hamaney’den ABD'de İsrail karşıtı protesto düzenleyen öğrencilere mektup
Sputnik Türkiye
Filistin’e destek veren ABD’deki üniversite öğrencilerine hitaben mektup yazan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Merhametsiz hükümetinize rağmen şerefli bir... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T12:28+0300
2024-05-30T12:28+0300
2024-05-30T12:30+0300
israil- filistin çatışması
abd
üniversite
israil
israil-filistin
ortadoğu
soykırım
gazze
gazze şeridi
iran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063871614_0:136:2125:1331_1920x0_80_0_0_6f71dc56946fb2a001c2f59eca714ef3.jpg
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hamaney, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde Filistin’e destek veren öğrencilere hitaben bir mektup kaleme aldı.Protestolara katılan öğrencilerin eylemlerinden övgüyle söz eden Hamaney, "Siz, tarihin doğru tarafında yer aldınız. İşgalci Siyonistleri aşikar şekilde destekleyen merhametsiz hükümetinize rağmen şerefli bir direnişi seçtiniz" dedi.Filistin'in Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerden oluşan köklü bir tarihe sahip bağımsız bir toprak olduğuna işaret eden Hamaney, ABD'nin İsrail'e siyasi, ekonomik ve silah desteğini ve ona nükleer silah yolunu da açtığını vurguladı.ABD'de onlarca üniversitede İsrail aleyhinde protesto düzenlendiğini hatırlatana İran lideri, öğrencilerle ortak duyguları taşıdıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abdde-filistine-destek-veren-2-bin-500-ogrenciye-gozalti-1083520217.html
abd
israil
gazze
gazze şeridi
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063871614_85:0:2041:1467_1920x0_80_0_0_519b8a811410a2b7cc551555b4b13547.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, üniversite, israil, israil-filistin, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi, iran, ayetullah ali hamaney
abd, üniversite, israil, israil-filistin, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi, iran, ayetullah ali hamaney
İran lideri Hamaney’den ABD'de İsrail karşıtı protesto düzenleyen öğrencilere mektup
12:28 30.05.2024 (güncellendi: 12:30 30.05.2024)
Filistin’e destek veren ABD’deki üniversite öğrencilerine hitaben mektup yazan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Merhametsiz hükümetinize rağmen şerefli bir direnişi seçtiniz" ifadelerini kullandı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hamaney, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde Filistin’e destek veren öğrencilere hitaben bir mektup kaleme aldı.
Protestolara katılan öğrencilerin eylemlerinden övgüyle söz eden Hamaney, "Siz, tarihin doğru tarafında yer aldınız. İşgalci Siyonistleri aşikar şekilde destekleyen merhametsiz hükümetinize rağmen şerefli bir direnişi seçtiniz" dedi.
Filistin'in Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerden oluşan köklü bir tarihe sahip bağımsız bir toprak olduğuna işaret eden Hamaney, ABD'nin İsrail'e siyasi, ekonomik ve silah desteğini ve ona nükleer silah yolunu da açtığını vurguladı.
ABD'de onlarca üniversitede İsrail aleyhinde protesto düzenlendiğini hatırlatana İran lideri, öğrencilerle ortak duyguları taşıdıklarını kaydetti.