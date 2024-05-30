https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/iran-lideri-hamaneyden-abdde-israil-karsiti-protesto-duzenleyen-ogrencilere-mektup-1084345963.html

İran lideri Hamaney’den ABD'de İsrail karşıtı protesto düzenleyen öğrencilere mektup

İran lideri Hamaney’den ABD'de İsrail karşıtı protesto düzenleyen öğrencilere mektup

Sputnik Türkiye

Filistin’e destek veren ABD’deki üniversite öğrencilerine hitaben mektup yazan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Merhametsiz hükümetinize rağmen şerefli bir... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T12:28+0300

2024-05-30T12:28+0300

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israil- filistin çatışması

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üniversite

israil

israil-filistin

ortadoğu

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gazze şeridi

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İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hamaney, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde Filistin’e destek veren öğrencilere hitaben bir mektup kaleme aldı.Protestolara katılan öğrencilerin eylemlerinden övgüyle söz eden Hamaney, "Siz, tarihin doğru tarafında yer aldınız. İşgalci Siyonistleri aşikar şekilde destekleyen merhametsiz hükümetinize rağmen şerefli bir direnişi seçtiniz" dedi.Filistin'in Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerden oluşan köklü bir tarihe sahip bağımsız bir toprak olduğuna işaret eden Hamaney, ABD'nin İsrail'e siyasi, ekonomik ve silah desteğini ve ona nükleer silah yolunu da açtığını vurguladı.ABD'de onlarca üniversitede İsrail aleyhinde protesto düzenlendiğini hatırlatana İran lideri, öğrencilerle ortak duyguları taşıdıklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abdde-filistine-destek-veren-2-bin-500-ogrenciye-gozalti-1083520217.html

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israil

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abd, üniversite, israil, israil-filistin, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi, iran, ayetullah ali hamaney