https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abdde-filistine-destek-veren-2-bin-500-ogrenciye-gozalti-1083520217.html
ABD'de Filistin'e destek veren 2 bin 500 öğrenciye gözaltı
ABD'de Filistin'e destek veren 2 bin 500 öğrenciye gözaltı
Sputnik Türkiye
ABD'nin en prestijli yüksek öğrenim kurumları dahil onlarca üniversite kampüsünde 18 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T09:44+0300
2024-05-06T09:44+0300
2024-05-06T09:44+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
protesto
beyaz saray
joe biden
filistin
filistin sorunu
destek
gazze
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Fox News, 18 Nisan'dan bu yana kampüslerdeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu duyurdu.ABD'de üniversitelerde gelecek hafta yapılması planlanan mezuniyet törenlerine rağmen Filistin'e destek gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen gösteriler sürerken, Chicago kentindeki DePaul Üniversitesi'nde dün Filistin'e destek veren öğrenciler ile karşıt görüşlü protestocular arasında gerginlik çıktı.Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi'nde cumartesi günü düzenlenen gösteride 25 Filistin destekçisi gözaltına alındı.Güney California Üniversitesi'nde (USC) ise dün Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-universitelerindeki-filistine-destek-eylemleri-yayiliyor-1083407909.html
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abd, israil, protesto, beyaz saray, joe biden, filistin, filistin sorunu, destek, gazze, gazze şeridi, soykırım
abd, israil, protesto, beyaz saray, joe biden, filistin, filistin sorunu, destek, gazze, gazze şeridi, soykırım
ABD'de Filistin'e destek veren 2 bin 500 öğrenciye gözaltı
ABD'nin en prestijli yüksek öğrenim kurumları dahil onlarca üniversite kampüsünde 18 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları protesto edilirken, bu gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Fox News, 18 Nisan'dan bu yana kampüslerdeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu duyurdu.
ABD'de üniversitelerde gelecek hafta yapılması planlanan mezuniyet törenlerine rağmen Filistin'e destek gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.
Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen gösteriler sürerken, Chicago kentindeki DePaul Üniversitesi'nde dün Filistin'e destek veren öğrenciler ile karşıt görüşlü protestocular arasında gerginlik çıktı.
Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi'nde cumartesi günü düzenlenen gösteride 25 Filistin destekçisi gözaltına alındı.
Güney California Üniversitesi'nde (USC) ise dün Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırmıştı.