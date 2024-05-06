https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abdde-filistine-destek-veren-2-bin-500-ogrenciye-gozalti-1083520217.html

ABD'de Filistin'e destek veren 2 bin 500 öğrenciye gözaltı

ABD'de Filistin'e destek veren 2 bin 500 öğrenciye gözaltı

Sputnik Türkiye

ABD'nin en prestijli yüksek öğrenim kurumları dahil onlarca üniversite kampüsünde 18 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T09:44+0300

2024-05-06T09:44+0300

2024-05-06T09:44+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

protesto

beyaz saray

joe biden

filistin

filistin sorunu

destek

gazze

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Fox News, 18 Nisan'dan bu yana kampüslerdeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu duyurdu.ABD'de üniversitelerde gelecek hafta yapılması planlanan mezuniyet törenlerine rağmen Filistin'e destek gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen gösteriler sürerken, Chicago kentindeki DePaul Üniversitesi'nde dün Filistin'e destek veren öğrenciler ile karşıt görüşlü protestocular arasında gerginlik çıktı.Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi'nde cumartesi günü düzenlenen gösteride 25 Filistin destekçisi gözaltına alındı.Güney California Üniversitesi'nde (USC) ise dün Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-universitelerindeki-filistine-destek-eylemleri-yayiliyor-1083407909.html

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israil

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abd, israil, protesto, beyaz saray, joe biden, filistin, filistin sorunu, destek, gazze, gazze şeridi, soykırım