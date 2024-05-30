https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ingiliz-gazeteden-ukrayna-haberinde-baslik-skandali-1084340533.html

İngiliz gazeteden Ukrayna haberinde başlık skandalı

İngiliz gazeteden Ukrayna haberinde başlık skandalı

Sputnik Türkiye

İngiliz Telegraph gazetesi, köşe yazarı Lisa Haseldine’in Ukrayna’nın Rusya karşısındaki şanslarını olumsuz değerlendirdiği yazısının başlığını kısa süre... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T11:27+0300

2024-05-30T11:27+0300

2024-05-30T11:27+0300

ukrayna krizi

the telegraph

ingiltere

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084340273_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_008f53ec92ede867e4d43ca97a71ebcb.jpg

Web siteleri yedekleme servisinin verilerine göre, Lisa Haseldine imzalı yazısı, “Ukrayna artık hayatta kalmak için sadece birkaç ayı kaldığını biliyor” başlığıyla yayımlanırken, daha sonra “Ukrayna her şeyin bittiğini biliyor” şeklinde değiştirilen başlık kısa süre sonra da ikinci kez değiştirilerek şu şekli aldı:Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’nın kaymesine az zaman kaldığının farkında olduğunu yazan Haseldine, Batı ülkelerinin Kiev rejimine yardım sağlama konusundaki ilginin azalması bağlamında, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı muhtemelen birkaç ay direnebileceğini belirtti.İngiliz gazeteci, Zelenskiy ekibinin, aralarından birçoğu seçim derdiyle uğraşan Batılı politikacılar için “Ukrayna’nın verdiği mücadelenin” öncelik olmaktan çıkması nedeniyle tedirgin olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-catismasi-abd-hakkindaki-ana-mitlerden-birini-curuttu-1084337193.html

ingiltere

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

the telegraph, ingiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, vladimir zelenskiy