https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ingiliz-gazeteden-ukrayna-haberinde-baslik-skandali-1084340533.html
İngiliz gazeteden Ukrayna haberinde başlık skandalı
İngiliz gazeteden Ukrayna haberinde başlık skandalı
Sputnik Türkiye
İngiliz Telegraph gazetesi, köşe yazarı Lisa Haseldine’in Ukrayna’nın Rusya karşısındaki şanslarını olumsuz değerlendirdiği yazısının başlığını kısa süre... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:27+0300
2024-05-30T11:27+0300
2024-05-30T11:27+0300
ukrayna krizi
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ingiltere
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
vladimir zelenskiy
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Web siteleri yedekleme servisinin verilerine göre, Lisa Haseldine imzalı yazısı, “Ukrayna artık hayatta kalmak için sadece birkaç ayı kaldığını biliyor” başlığıyla yayımlanırken, daha sonra “Ukrayna her şeyin bittiğini biliyor” şeklinde değiştirilen başlık kısa süre sonra da ikinci kez değiştirilerek şu şekli aldı:Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’nın kaymesine az zaman kaldığının farkında olduğunu yazan Haseldine, Batı ülkelerinin Kiev rejimine yardım sağlama konusundaki ilginin azalması bağlamında, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı muhtemelen birkaç ay direnebileceğini belirtti.İngiliz gazeteci, Zelenskiy ekibinin, aralarından birçoğu seçim derdiyle uğraşan Batılı politikacılar için “Ukrayna’nın verdiği mücadelenin” öncelik olmaktan çıkması nedeniyle tedirgin olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-catismasi-abd-hakkindaki-ana-mitlerden-birini-curuttu-1084337193.html
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the telegraph, ingiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, vladimir zelenskiy
the telegraph, ingiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, vladimir zelenskiy
İngiliz gazeteden Ukrayna haberinde başlık skandalı
İngiliz Telegraph gazetesi, köşe yazarı Lisa Haseldine’in Ukrayna’nın Rusya karşısındaki şanslarını olumsuz değerlendirdiği yazısının başlığını kısa süre içinde iki kez değiştirerek dikkatleri üzerine çekti.
Web siteleri yedekleme servisinin verilerine göre, Lisa Haseldine imzalı yazısı, “Ukrayna artık hayatta kalmak için sadece birkaç ayı kaldığını biliyor” başlığıyla yayımlanırken, daha sonra “Ukrayna her şeyin bittiğini biliyor” şeklinde değiştirilen başlık kısa süre sonra da ikinci kez değiştirilerek şu şekli aldı:
Batı silahları olmadan muhtemelen Ukrayna’nın yalnızca birkaç ayı kaldı”. Yazı şu anda sitede bu başlıkla duruyor
Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’nın kaymesine az zaman kaldığının farkında olduğunu yazan Haseldine, Batı ülkelerinin Kiev rejimine yardım sağlama konusundaki ilginin azalması bağlamında, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı muhtemelen birkaç ay direnebileceğini belirtti.
İngiliz gazeteci, Zelenskiy ekibinin, aralarından birçoğu seçim derdiyle uğraşan Batılı politikacılar için “Ukrayna’nın verdiği mücadelenin” öncelik olmaktan çıkması nedeniyle tedirgin olduğunu kaydetti.