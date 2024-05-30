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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ingiliz-gazeteden-ukrayna-haberinde-baslik-skandali-1084340533.html
İngiliz gazeteden Ukrayna haberinde başlık skandalı
İngiliz gazeteden Ukrayna haberinde başlık skandalı
Sputnik Türkiye
İngiliz Telegraph gazetesi, köşe yazarı Lisa Haseldine’in Ukrayna’nın Rusya karşısındaki şanslarını olumsuz değerlendirdiği yazısının başlığını kısa süre... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:27+0300
2024-05-30T11:27+0300
ukrayna krizi
the telegraph
ingiltere
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
vladimir zelenskiy
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Web siteleri yedekleme servisinin verilerine göre, Lisa Haseldine imzalı yazısı, “Ukrayna artık hayatta kalmak için sadece birkaç ayı kaldığını biliyor” başlığıyla yayımlanırken, daha sonra “Ukrayna her şeyin bittiğini biliyor” şeklinde değiştirilen başlık kısa süre sonra da ikinci kez değiştirilerek şu şekli aldı:Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’nın kaymesine az zaman kaldığının farkında olduğunu yazan Haseldine, Batı ülkelerinin Kiev rejimine yardım sağlama konusundaki ilginin azalması bağlamında, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı muhtemelen birkaç ay direnebileceğini belirtti.İngiliz gazeteci, Zelenskiy ekibinin, aralarından birçoğu seçim derdiyle uğraşan Batılı politikacılar için “Ukrayna’nın verdiği mücadelenin” öncelik olmaktan çıkması nedeniyle tedirgin olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-catismasi-abd-hakkindaki-ana-mitlerden-birini-curuttu-1084337193.html
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the telegraph, ingiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, vladimir zelenskiy
the telegraph, ingiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, vladimir zelenskiy

İngiliz gazeteden Ukrayna haberinde başlık skandalı

11:27 30.05.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAThe Telegraph
The Telegraph - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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İngiliz Telegraph gazetesi, köşe yazarı Lisa Haseldine’in Ukrayna’nın Rusya karşısındaki şanslarını olumsuz değerlendirdiği yazısının başlığını kısa süre içinde iki kez değiştirerek dikkatleri üzerine çekti.
Web siteleri yedekleme servisinin verilerine göre, Lisa Haseldine imzalı yazısı, “Ukrayna artık hayatta kalmak için sadece birkaç ayı kaldığını biliyor” başlığıyla yayımlanırken, daha sonra “Ukrayna her şeyin bittiğini biliyor” şeklinde değiştirilen başlık kısa süre sonra da ikinci kez değiştirilerek şu şekli aldı:

Batı silahları olmadan muhtemelen Ukrayna’nın yalnızca birkaç ayı kaldı”. Yazı şu anda sitede bu başlıkla duruyor

Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’nın kaymesine az zaman kaldığının farkında olduğunu yazan Haseldine, Batı ülkelerinin Kiev rejimine yardım sağlama konusundaki ilginin azalması bağlamında, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı muhtemelen birkaç ay direnebileceğini belirtti.
İngiliz gazeteci, Zelenskiy ekibinin, aralarından birçoğu seçim derdiyle uğraşan Batılı politikacılar için “Ukrayna’nın verdiği mücadelenin” öncelik olmaktan çıkması nedeniyle tedirgin olduğunu kaydetti.
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