https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ilac-bitince-doktora-gitme-devri-sona-eriyor-1-yillik-recete-sistemi-geliyor-1084335555.html
İlaç bitince doktora gitme devri sona eriyor: 1 yıllık reçete sistemi geliyor
İlaç bitince doktora gitme devri sona eriyor: 1 yıllık reçete sistemi geliyor
Sputnik Türkiye
Raporlu ilaç kullananlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre aile hekimlerine artık raporlu ilaç... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T09:54+0300
2024-05-30T09:54+0300
2024-05-30T09:54+0300
türkiye
reçete
yeşil reçete
e-reçetem
aile hekimliği
aile hekimliği
aile hekimliği çalışanları sendikası
sağlık
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı, düzenli ilaç kullanan hastaların işlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu alma ve doktor bekleme süreci sona eriyor. Artık aile hekimleri de raporlu ilaç yazabilecek.Yoğunluk azalacakATV Haber'de yer alan habere göre, raporlu olarak düzenli ilaç kullanan hastalar, ilaçları bittiğinde tekrar doktora gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hastanelerde ve doktorlarda yoğunluğa sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle, hastalar ilaçlarını aile hekimlerinden reçete ettirebilecekler. Bu sayede hastane ve doktor yoğunluğu da azalacak.Düzenlemeden kimler faydalanacak? İlk aşamada, kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan diyabet, hepatit B ve kalp hastaları bu hizmetten faydalanabilecek. Gelecek dönemlerde bu ilaçların kapsamı genişletilecek ve daha fazla hasta bu kolaylıktan yararlanabilecek.Sağlık Bakanlığı'nın bu adımı, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve sağlık sistemindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor. Bu gelişmeyle birlikte, ilaç yazdırma sürecinin daha hızlı ve erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.1 yıllık reçeteDoktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan milyonlarca hasta için uygulamanın önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/memur-ve-emekliler-icin-geri-sayim-basladi-maaslara-ne-kadar-zam-yapilacak-1084333468.html
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yıllık ilaç, 1 yıllık reçete, yıllık reçete, reçete kaç gün geçerlidir, reçete nasıl yazılır, reçete sorgulama
yıllık ilaç, 1 yıllık reçete, yıllık reçete, reçete kaç gün geçerlidir, reçete nasıl yazılır, reçete sorgulama
İlaç bitince doktora gitme devri sona eriyor: 1 yıllık reçete sistemi geliyor
Raporlu ilaç kullananlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre aile hekimlerine artık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verilecek. Raporlu olarak düzenli ilaç kullananların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak. Bu uygulama ile yıllık reçete dönemi başlayacak. Peki, yıllık reçete nasıl alınır?
Sağlık Bakanlığı, düzenli ilaç kullanan hastaların işlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu alma ve doktor bekleme süreci sona eriyor. Artık aile hekimleri de raporlu ilaç yazabilecek.
ATV Haber'de yer alan habere göre, raporlu olarak düzenli ilaç kullanan hastalar, ilaçları bittiğinde tekrar doktora gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hastanelerde ve doktorlarda yoğunluğa sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle, hastalar ilaçlarını aile hekimlerinden reçete ettirebilecekler. Bu sayede hastane ve doktor yoğunluğu da azalacak.
Düzenlemeden kimler faydalanacak?
İlk aşamada, kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan diyabet, hepatit B ve kalp hastaları bu hizmetten faydalanabilecek. Gelecek dönemlerde bu ilaçların kapsamı genişletilecek ve daha fazla hasta bu kolaylıktan yararlanabilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın bu adımı, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve sağlık sistemindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor. Bu gelişmeyle birlikte, ilaç yazdırma sürecinin daha hızlı ve erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.
Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.
Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan milyonlarca hasta için uygulamanın önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.