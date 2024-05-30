https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ibb-miras-paylasti-istanbulun-altinda-tuneller-bulundu-1084338271.html
İBB Miras paylaştı: İstanbul'un altında tüneller bulundu
İBB Miras paylaştı: İstanbul'un altında tüneller bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un altında yeni tünellerin... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:05+0300
2024-05-30T11:05+0300
2024-05-30T11:05+0300
tünel
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
keşif
arkeolojik keşif
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, İstanbul'un altında yeni tünellerin bulunduğunu duyurdu. Tünellerin keşfine ait fotoğraflar İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünde 29 Mayıs'ta paylaşıldı.Tünellerin keşfedildiği alanda arkeologların, incelemeye devam ederek çalışmayı sürdürdükleri biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ibb-ucretsiz-hpv-asisi-uygulamasina-basladi-1083825714.html
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tünel, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), keşif, arkeolojik keşif
tünel, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), keşif, arkeolojik keşif
İBB Miras paylaştı: İstanbul'un altında tüneller bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un altında yeni tünellerin bulunduğunu açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, İstanbul'un altında yeni tünellerin bulunduğunu duyurdu.
Tünellerin keşfine ait fotoğraflar İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünde 29 Mayıs'ta paylaşıldı.
Tünellerin keşfedildiği alanda arkeologların, incelemeye devam ederek çalışmayı sürdürdükleri biliniyor.