https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/hollandada-ucak-motoruna-kapilan-kisi-oldu-1084330934.html
Hollanda'da uçak motoruna kapılan kişi öldü
Hollanda'da uçak motoruna kapılan kişi öldü
Sputnik Türkiye
Hollanda’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda kraliyet hava yolu şirketi KLM’ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T02:35+0300
2024-05-30T02:35+0300
2024-05-30T02:36+0300
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Ulusal basındaki haberlere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken trajik bir olay yaşandı."KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi.Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını kaydetti.Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti.Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mig-29-savas-ucagi-imha-edildi-1084313985.html
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hollanda, avrupa, schiphol havaalanı, schiphol havalimanı, amsterdam
hollanda, avrupa, schiphol havaalanı, schiphol havalimanı, amsterdam
Hollanda'da uçak motoruna kapılan kişi öldü
02:35 30.05.2024 (güncellendi: 02:36 30.05.2024)
Hollanda’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda kraliyet hava yolu şirketi KLM’ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken trajik bir olay yaşandı.
"KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi.
Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.
Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını kaydetti.
Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti.
Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.