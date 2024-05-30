https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/harkovdaki-ukrayna-birlikleri-alkol-ve-uyusturucu-nedeniyle-giderek-daha-fazla-kayip-veriyor-1084358512.html
'Harkov'daki Ukrayna birlikleri, alkol ve uyuşturucu nedeniyle giderek daha fazla kayıp veriyor'
'Harkov'daki Ukrayna birlikleri, alkol ve uyuşturucu nedeniyle giderek daha fazla kayıp veriyor'
Sputnik Türkiye
Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimlerinin uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımı nedeniyle giderek daha... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T18:36+0300
2024-05-30T18:36+0300
2024-05-30T18:36+0300
ukrayna krizi
andrey maroçko
lugansk halk milisi
harkov
ukrayna silahlı kuvvetleri
alkol
uyuşturucu
psikolojik rahatsızlık
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Askeri bir uzman olan emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Harkov yönündeki Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimlerinin düşük disiplin, alkol, uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımı nedeniyle giderek daha fazla savaş dışı kayıp vermeye başladığını söyledi.Maroçko, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov yönündeki çatışma bölgesinde görev yapan birimlerinde, savaş operasyonlarıyla ilgili olmayan ölümlerde büyük artış olduğu kaydediliyor. Bu kayıplar, düşük disiplin, psikolojik bozukluklar, alkollü içecekler, narkotik ve psikotrop maddelerin sık kullanımı nedeniyle ortaya çıkıyor” dedi.Uzman, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin bu zararlı eğilimleri ortadan kaldırmaya çalıştığını, risk altındaki askeri personel için önleyici çalışmalar yapılması, intihar eğilimlerinin tespit edilmesi ve psikolojik yardımın arttırılması için bölgeye psikologların gönderilmesi talimatı verdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-ordusunun-1500den-fazla-askeri-ve-1-su-27-ucagi-imha-edildi-1084349465.html
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andrey maroçko, lugansk halk milisi, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, alkol, uyuşturucu, psikolojik rahatsızlık
andrey maroçko, lugansk halk milisi, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, alkol, uyuşturucu, psikolojik rahatsızlık
'Harkov'daki Ukrayna birlikleri, alkol ve uyuşturucu nedeniyle giderek daha fazla kayıp veriyor'
Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimlerinin uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımı nedeniyle giderek daha fazla kayıp vermeye başladığını belirtti.
Askeri bir uzman olan emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Harkov yönündeki Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimlerinin düşük disiplin, alkol, uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımı nedeniyle giderek daha fazla savaş dışı kayıp vermeye başladığını söyledi.
Maroçko, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov yönündeki çatışma bölgesinde görev yapan birimlerinde, savaş operasyonlarıyla ilgili olmayan ölümlerde büyük artış olduğu kaydediliyor. Bu kayıplar, düşük disiplin, psikolojik bozukluklar, alkollü içecekler, narkotik ve psikotrop maddelerin sık kullanımı nedeniyle ortaya çıkıyor” dedi.
Uzman, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin bu zararlı eğilimleri ortadan kaldırmaya çalıştığını, risk altındaki askeri personel için önleyici çalışmalar yapılması, intihar eğilimlerinin tespit edilmesi ve psikolojik yardımın arttırılması için bölgeye psikologların gönderilmesi talimatı verdiğini kaydetti.