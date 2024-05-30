https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/harkovdaki-ukrayna-birlikleri-alkol-ve-uyusturucu-nedeniyle-giderek-daha-fazla-kayip-veriyor-1084358512.html

'Harkov'daki Ukrayna birlikleri, alkol ve uyuşturucu nedeniyle giderek daha fazla kayıp veriyor'

'Harkov'daki Ukrayna birlikleri, alkol ve uyuşturucu nedeniyle giderek daha fazla kayıp veriyor'

Sputnik Türkiye

Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimlerinin uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımı nedeniyle giderek daha... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T18:36+0300

2024-05-30T18:36+0300

2024-05-30T18:36+0300

ukrayna krizi

andrey maroçko

lugansk halk milisi

harkov

ukrayna silahlı kuvvetleri

alkol

uyuşturucu

psikolojik rahatsızlık

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Askeri bir uzman olan emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Harkov yönündeki Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimlerinin düşük disiplin, alkol, uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımı nedeniyle giderek daha fazla savaş dışı kayıp vermeye başladığını söyledi.Maroçko, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov yönündeki çatışma bölgesinde görev yapan birimlerinde, savaş operasyonlarıyla ilgili olmayan ölümlerde büyük artış olduğu kaydediliyor. Bu kayıplar, düşük disiplin, psikolojik bozukluklar, alkollü içecekler, narkotik ve psikotrop maddelerin sık kullanımı nedeniyle ortaya çıkıyor” dedi.Uzman, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin bu zararlı eğilimleri ortadan kaldırmaya çalıştığını, risk altındaki askeri personel için önleyici çalışmalar yapılması, intihar eğilimlerinin tespit edilmesi ve psikolojik yardımın arttırılması için bölgeye psikologların gönderilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-ordusunun-1500den-fazla-askeri-ve-1-su-27-ucagi-imha-edildi-1084349465.html

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Sputnik Türkiye

andrey maroçko, lugansk halk milisi, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, alkol, uyuşturucu, psikolojik rahatsızlık