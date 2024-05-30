https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/hamas-saldirganligin-durmasi-halinde-esir-takasini-iceren-eksiksiz-bir-anlasmaya-varmaya-haziriz-1084366701.html

Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız

Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız

Sputnik Türkiye

Hamas, "Arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T22:35+0300

2024-05-30T22:35+0300

2024-05-30T22:35+0300

hamas

israil- filistin çatışması

ateşkes

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, Hamas, bir kez daha ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu açıkladı. Hamas, arabuluculara İsrail saldırıları devam ederken daha fazla müzakereye katılmayacağını ancak İsrail'in saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkumların takası da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" hazır olduğunu açıkladı. Hamas'ın açıklamasında, "Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik” denildi.

gazze

gazze şeridi

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hamas, ateşkes, israil-filistin, gazze, gazze şeridi