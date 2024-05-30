Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız

Türkiye
Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yenilenebilir enerjinin yapay zekayla buluşması
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Filistin devletinin tanınmasının olumlu yönleri olsa da mevcut denklemde büyük fark yaratmayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:19
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:29
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:15
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:26
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
20:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
20:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa'nın vicdanı ayağa kalktı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Burdur’daki diyaliz hastalarının ölümünde “antifiriz” iddiası
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları yasa tasarısı için STK'lardan görüş alındı mı ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/hamas-saldirganligin-durmasi-halinde-esir-takasini-iceren-eksiksiz-bir-anlasmaya-varmaya-haziriz-1084366701.html
Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız
Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Hamas, "Arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T22:35+0300
2024-05-30T22:35+0300
hamas
israil- filistin çatışması
ateşkes
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083694699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_889f8338074e63d9a543f4672314e89c.jpg
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, Hamas, bir kez daha ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu açıkladı. Hamas, arabuluculara İsrail saldırıları devam ederken daha fazla müzakereye katılmayacağını ancak İsrail'in saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkumların takası da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" hazır olduğunu açıkladı. Hamas'ın açıklamasında, "Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik” denildi.
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083694699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dc331b4a0b600e8e80d2302656b0e24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hamas, ateşkes, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
hamas, ateşkes, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız

22:35 30.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBChildren play in the rubble of a damaged building where two hostages were reportedly held before being rescued during an operation by Israeli security forcess in Rafah, on the southern Gaza Strip on February 12, 2024, amid ongoing battles between Israel and the militant group Hamas
Children play in the rubble of a damaged building where two hostages were reportedly held before being rescued during an operation by Israeli security forcess in Rafah, on the southern Gaza Strip on February 12, 2024, amid ongoing battles between Israel and the militant group Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Abone ol
Hamas, "Arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik” açıklamasını yaptı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, Hamas, bir kez daha ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu açıkladı.
Hamas, arabuluculara İsrail saldırıları devam ederken daha fazla müzakereye katılmayacağını ancak İsrail'in saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkumların takası da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" hazır olduğunu açıkladı.
Hamas'ın açıklamasında, "Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik” denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала