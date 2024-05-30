https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/hamas-saldirganligin-durmasi-halinde-esir-takasini-iceren-eksiksiz-bir-anlasmaya-varmaya-haziriz-1084366701.html
Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız
Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Hamas, "Arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T22:35+0300
2024-05-30T22:35+0300
2024-05-30T22:35+0300
hamas
israil- filistin çatışması
ateşkes
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, Hamas, bir kez daha ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu açıkladı. Hamas, arabuluculara İsrail saldırıları devam ederken daha fazla müzakereye katılmayacağını ancak İsrail'in saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkumların takası da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" hazır olduğunu açıkladı. Hamas'ın açıklamasında, "Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik” denildi.
gazze
gazze şeridi
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hamas, ateşkes, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
hamas, ateşkes, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
Hamas: Saldırganlığın durması halinde esir takasını içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazırız
Hamas, "Arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik” açıklamasını yaptı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, Hamas, bir kez daha ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu açıkladı.
Hamas, arabuluculara İsrail saldırıları devam ederken daha fazla müzakereye katılmayacağını ancak İsrail'in saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkumların takası da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" hazır olduğunu açıkladı.
Hamas'ın açıklamasında, "Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik” denildi.