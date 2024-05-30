https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/everestin-zirvesine-cikan-rus-dagci-putinin-portresinin-yer-aldigi-bayrak-acti-1084353159.html
Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı
Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı
Sputnik Türkiye
Rus dağcı Pavel Klemyashov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama töreni onuruna Everest'e tırmandı ve zirvede Rusya liderinin bir fotoğrafının... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T16:35+0300
2024-05-30T16:35+0300
2024-05-30T16:35+0300
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vladimir putin
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21 Mayıs'ta çekilen görüntülerde dağa tırmanan dağcı Pavel Klemyashov dünyanın en yüksek noktası olan Himalaya Dağları'nda Putin'in bir portresin yer aldığı bayrağı dalgalandırdı.Pavel, Rus bayrağıyla dağa tırmanmaya karar vererek Putin'e desteğini ifade etti. Zorlu hava şartları ve sağlık gerekçeleri nedeniyle tırmanış tarihleri ertelenen dağcı, Everest'e ulaşma sürecinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.Sağlık ve hava şartları nedeniyle çıkış tarihleri ertelenmiştir. Everest'i fethetme süreci neredeyse iki ay sürdü.Rus dağcı Everest'e çıkış macerası için “Bu kadar yüksekte nefes alma sürecinde vücudumda hiç yaşamadığım çok güçlü bir susuzluk yaşadım'' diye konuştu.Zirveye çıkarken termosu kırılan ve tamamen susuz kaldığını ifade eden Klemyashov, ''Kendine saygısı olan her dağcı gibi ben de Anavatanımın bayrağını açmayı zorunluluk olarak görüyorum" diye vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/putin-ukrayna-hukumetinin-mesruiyetini-yorumladi-derin-bir-analiz-yapilmasi-gerekiyor-1084284728.html
everest dağı
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Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı
Sputnik Türkiye
Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı
2024-05-30T16:35+0300
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vladimir putin, everest dağı, everest, dağcı
vladimir putin, everest dağı, everest, dağcı
Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı
Rus dağcı Pavel Klemyashov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama töreni onuruna Everest'e tırmandı ve zirvede Rusya liderinin bir fotoğrafının yer aldığı Rusya bayrağı açtı.
21 Mayıs'ta çekilen görüntülerde dağa tırmanan dağcı Pavel Klemyashov dünyanın en yüksek noktası olan Himalaya Dağları'nda Putin'in bir portresin yer aldığı bayrağı dalgalandırdı.
Pavel, Rus bayrağıyla dağa tırmanmaya karar vererek Putin'e desteğini ifade etti.
Zorlu hava şartları ve sağlık gerekçeleri nedeniyle tırmanış tarihleri ertelenen dağcı, Everest'e ulaşma sürecinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.
Sağlık ve hava şartları nedeniyle çıkış tarihleri ertelenmiştir. Everest'i fethetme süreci neredeyse iki ay sürdü.
Rus dağcı Everest'e çıkış macerası için “Bu kadar yüksekte nefes alma sürecinde vücudumda hiç yaşamadığım çok güçlü bir susuzluk yaşadım'' diye konuştu.
Zirveye çıkarken termosu kırılan ve tamamen susuz kaldığını ifade eden Klemyashov, ''Kendine saygısı olan her dağcı gibi ben de Anavatanımın bayrağını açmayı zorunluluk olarak görüyorum" diye vurguladı.