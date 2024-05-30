https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/everestin-zirvesine-cikan-rus-dagci-putinin-portresinin-yer-aldigi-bayrak-acti-1084353159.html

Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı

Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı

Sputnik Türkiye

Rus dağcı Pavel Klemyashov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama töreni onuruna Everest'e tırmandı ve zirvede Rusya liderinin bir fotoğrafının... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T16:35+0300

2024-05-30T16:35+0300

2024-05-30T16:35+0300

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dağcı

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21 Mayıs'ta çekilen görüntülerde dağa tırmanan dağcı Pavel Klemyashov dünyanın en yüksek noktası olan Himalaya Dağları'nda Putin'in bir portresin yer aldığı bayrağı dalgalandırdı.Pavel, Rus bayrağıyla dağa tırmanmaya karar vererek Putin'e desteğini ifade etti. Zorlu hava şartları ve sağlık gerekçeleri nedeniyle tırmanış tarihleri ertelenen dağcı, Everest'e ulaşma sürecinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.Sağlık ve hava şartları nedeniyle çıkış tarihleri ​​ertelenmiştir. Everest'i fethetme süreci neredeyse iki ay sürdü.Rus dağcı Everest'e çıkış macerası için “Bu kadar yüksekte nefes alma sürecinde vücudumda hiç yaşamadığım çok güçlü bir susuzluk yaşadım'' diye konuştu.Zirveye çıkarken termosu kırılan ve tamamen susuz kaldığını ifade eden Klemyashov, ''Kendine saygısı olan her dağcı gibi ben de Anavatanımın bayrağını açmayı zorunluluk olarak görüyorum" diye vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/putin-ukrayna-hukumetinin-mesruiyetini-yorumladi-derin-bir-analiz-yapilmasi-gerekiyor-1084284728.html

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Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı Sputnik Türkiye Everest'in zirvesine çıkan Rus dağcı Putin'in portresinin yer aldığı bayrak açtı 2024-05-30T16:35+0300 true PT0M58S

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vladimir putin, everest dağı, everest, dağcı