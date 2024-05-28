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Putin, Ukrayna hükümetinin meşruiyetini yorumladı: Derin bir analiz yapılması gerekiyor
Putin, Ukrayna hükümetinin meşruiyetini yorumladı: Derin bir analiz yapılması gerekiyor
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’daki hükümetin meşruiyetine ilişkin değerlendirmesinde bu konuda derin bir analizin yapılması gerektiğini belirtti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T16:27+0300
2024-05-28T16:33+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları
ukrayna parlamentosu
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Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’daki hükümetin meşruiyetine ilişkin değerlendirmesinde bu konuda derin bir analizin yapılması gerektiğini belirtti. Ukrayna anayasasının sadece Ukrayna parlamentosu Rada için yetkilerin uzatılmasını öngördüğüne dikkat çeken Putin, devlet başkanının yetkileri hakkında ise hiçbir şey söylenmediğini vurguladı. Rus lider, aynı zamanda Ukrayna mevzuatında, mevcut durumda üst düzey yönetimin yetkilerinin Rada Başkanı’na devredildiğine dair bir hususun yer aldığını ifade etti. Putin, ön değerlendirmeye göre Ukrayna'daki tek meşru otoritenin parlamento ve Rada Başkanı olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/putin-azerbaycanla-muttefiklik-iliskilerine-buyuk-onem-veriyoruz-1084270613.html
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rusya, vladimir putin, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, ukrayna parlamentosu
rusya, vladimir putin, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, ukrayna parlamentosu

Putin, Ukrayna hükümetinin meşruiyetini yorumladı: Derin bir analiz yapılması gerekiyor

16:27 28.05.2024 (güncellendi: 16:33 28.05.2024)
Vladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’daki hükümetin meşruiyetine ilişkin değerlendirmesinde bu konuda derin bir analizin yapılması gerektiğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’daki hükümetin meşruiyetine ilişkin değerlendirmesinde bu konuda derin bir analizin yapılması gerektiğini belirtti.
Ukrayna anayasasının sadece Ukrayna parlamentosu Rada için yetkilerin uzatılmasını öngördüğüne dikkat çeken Putin, devlet başkanının yetkileri hakkında ise hiçbir şey söylenmediğini vurguladı.
Rus lider, aynı zamanda Ukrayna mevzuatında, mevcut durumda üst düzey yönetimin yetkilerinin Rada Başkanı’na devredildiğine dair bir hususun yer aldığını ifade etti.
Putin, ön değerlendirmeye göre Ukrayna'daki tek meşru otoritenin parlamento ve Rada Başkanı olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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