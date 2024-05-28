https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/putin-ukrayna-hukumetinin-mesruiyetini-yorumladi-derin-bir-analiz-yapilmasi-gerekiyor-1084284728.html

Putin, Ukrayna hükümetinin meşruiyetini yorumladı: Derin bir analiz yapılması gerekiyor

Putin, Ukrayna hükümetinin meşruiyetini yorumladı: Derin bir analiz yapılması gerekiyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’daki hükümetin meşruiyetine ilişkin değerlendirmesinde bu konuda derin bir analizin yapılması gerektiğini belirtti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T16:27+0300

2024-05-28T16:27+0300

2024-05-28T16:33+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları

ukrayna parlamentosu

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Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’daki hükümetin meşruiyetine ilişkin değerlendirmesinde bu konuda derin bir analizin yapılması gerektiğini belirtti. Ukrayna anayasasının sadece Ukrayna parlamentosu Rada için yetkilerin uzatılmasını öngördüğüne dikkat çeken Putin, devlet başkanının yetkileri hakkında ise hiçbir şey söylenmediğini vurguladı. Rus lider, aynı zamanda Ukrayna mevzuatında, mevcut durumda üst düzey yönetimin yetkilerinin Rada Başkanı’na devredildiğine dair bir hususun yer aldığını ifade etti. Putin, ön değerlendirmeye göre Ukrayna'daki tek meşru otoritenin parlamento ve Rada Başkanı olduğunu söyledi.

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, ukrayna parlamentosu