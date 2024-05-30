Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Düşük faizli konut kredisi kampanyasının detayları belli oldu

"İstanbul’daki projelere baktığımızda şu an için Emlak Konut projelerinin metrekare fiyatı 90 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu rakamlar aslında normal tüketiciler açısından çok kolaylıkla tercih edilebilir rakamlar değil. Tabi bunlar hemen teslim olmadığı için konut teslimi, inşaatı devam ettiği için alan kişinin hemen kiradan kurtulma gibi bir imkanı bu projelerin çoğunda yok. 1 ayda zaten 75 bin konut satılırken kampanya çok sayıda bir stok vermiyor. Şu an için İstanbul’da Emlak Konut projelerinde fiyat ortalama metrekarede 90 bin TL’dir. Bu 100 metrekarede 9 milyon eder. Yüzde 25 indirim yapıldığında 7 milyon gibi nakit bir rakama 2+1 daire hemen alınabilir mi? Hemen teslim olmayacak bir yere 7 milyon TL verilebilir mi? Özellikle taksitler açısından baktığımızda 100 bin TL’yi geçen taksitler olacak. Burada en azından vatandaşların ödeyebilmesi için taksitlerin düşmesi gerekiyor. Şu anda kampanyalardaki konut fiyatları piyasa normlarına göre oldukça yüksek kalacak."