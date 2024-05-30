https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/eskisehirdeki-hidroelektrik-santralindeki-trafoda-patlama-15-isci-yaralandi--1084367904.html
Eskişehir’deki hidroelektrik santralindeki trafoda patlama: 15 işçi yaralandı
Eskişehir’deki hidroelektrik santralindeki trafoda patlama: 15 işçi yaralandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir’deki Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlamada 15 işçi yaralandı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T23:48+0300
2024-05-30T23:48+0300
2024-05-30T23:48+0300
türkiye
eskişehir
patlama
hidroelektrik santrali
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Eskişehir’de bulunan yük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olan Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında santralde görev alan 15 işçinin dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesi Alpu Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Eskişehir kent merkezinde bulunan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rizede-rapor-alamayan-surucu-adayindan-saglik-gorevlilerine-bicakli-tehdit-1084366091.html
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eskişehir, patlama, hidroelektrik santrali
eskişehir, patlama, hidroelektrik santrali
Eskişehir’deki hidroelektrik santralindeki trafoda patlama: 15 işçi yaralandı
Eskişehir’deki Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlamada 15 işçi yaralandı.
Eskişehir’de bulunan yük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olan Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle çıkan yangında santralde görev alan 15 işçinin dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların ilk müdahalesi Alpu Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Eskişehir kent merkezinde bulunan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.