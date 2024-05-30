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Eskişehir’deki hidroelektrik santralindeki trafoda patlama: 15 işçi yaralandı
Eskişehir’deki hidroelektrik santralindeki trafoda patlama: 15 işçi yaralandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir’deki Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlamada 15 işçi yaralandı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T23:48+0300
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türkiye
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Eskişehir’de bulunan yük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olan Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında santralde görev alan 15 işçinin dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesi Alpu Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Eskişehir kent merkezinde bulunan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rizede-rapor-alamayan-surucu-adayindan-saglik-gorevlilerine-bicakli-tehdit-1084366091.html
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eskişehir, patlama, hidroelektrik santrali
eskişehir, patlama, hidroelektrik santrali

Eskişehir’deki hidroelektrik santralindeki trafoda patlama: 15 işçi yaralandı

23:48 30.05.2024
© İHA / BAHADIR TURGUT-AW216459Eskişehir’deki hidroelektrik santralinde patlama: 15 işçi yaralandı
Eskişehir’deki hidroelektrik santralinde patlama: 15 işçi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA / BAHADIR TURGUT-AW216459
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Eskişehir’deki Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlamada 15 işçi yaralandı.
Eskişehir’de bulunan yük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olan Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle çıkan yangında santralde görev alan 15 işçinin dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların ilk müdahalesi Alpu Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Eskişehir kent merkezinde bulunan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.
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