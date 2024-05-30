https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/eskisehirdeki-hidroelektrik-santralindeki-trafoda-patlama-15-isci-yaralandi--1084367904.html

Eskişehir’deki hidroelektrik santralindeki trafoda patlama: 15 işçi yaralandı

Eskişehir’deki hidroelektrik santralindeki trafoda patlama: 15 işçi yaralandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir’deki Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlamada 15 işçi yaralandı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T23:48+0300

2024-05-30T23:48+0300

2024-05-30T23:48+0300

türkiye

eskişehir

patlama

hidroelektrik santrali

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Eskişehir’de bulunan yük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olan Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında santralde görev alan 15 işçinin dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahalesi Alpu Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Eskişehir kent merkezinde bulunan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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türkiye

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eskişehir, patlama, hidroelektrik santrali