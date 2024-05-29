https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-senator-puskov-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesi-fiyasko-1084308781.html
Rus Senatör Puşkov: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi fiyaskoya dönüştü
Rus Senatör Puşkov: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi fiyaskoya dönüştü
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Puşkov, Küresel Güney’in bazı liderlerinin İsviçre’deki Ukrayna zirvesine katılmayı reddetmesinin, Vladimir Zelenskiy’in tüm çabalarına rağmen... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T11:45+0300
2024-05-29T11:45+0300
2024-05-29T11:47+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, İsviçre’deki Ukrayna zirvesine 160 ülkenin davet edildiğini ve bu etkinliğin ‘küresel’ olarak tanıtıldığını anımsatırken, alınan son bilgiye göre zirveye sadece 70 kadar ülkenin katılacağını, büyük kısmının da üst düzey olmayan gözlemcilerini göndereceğini kaydederek şunu dedi:Puşkov, “Davet edilen ülkelerin yarısından fazlası Batı’nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımına katılmıyor ve bu yaklaşımı gerçek dışı, zirveyi de anlamsız görüyor” yorumunda bulundu.Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’in Kaliforniya’daki bir etkinliğe katılacağı için muhtemelen İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayacağını bildirmişti.Çin resmi haber ajansı Xinhua, Çin lideri Şi Cinping’in Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, Ukrayna’daki krizin çözümü için uluslararası barış konferansının zamanında yapılmasına, konferansa Moskova ve Kiev’in eşit katılımı şartıyla destek verdiğini dile getirdiğini aktarmıştı.Brezilya Devlet Başkanlığı Ofisi geçen hafta, ülke lideri Luis Inacio Lula da Silva’nın İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayacağını duyurmuştu. Güney Afrika Devlet Başkanlığı Ofisi de ülke lideri Cyril Ramaphosa’nın seçim sonrası etkinlikler nedeniyle konferansa katılmayacağını bildirmişti.Zelenskiy, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e alkış tutmak anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/abden-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesine-tam-destek-1084285959.html
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isviçre, ukrayna, barış görüşmeleri, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, joe biden, şi cinping, luiz inacio lula da silva, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov
isviçre, ukrayna, barış görüşmeleri, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, joe biden, şi cinping, luiz inacio lula da silva, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov
Rus Senatör Puşkov: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi fiyaskoya dönüştü
11:45 29.05.2024 (güncellendi: 11:47 29.05.2024)
Rus Senatör Puşkov, Küresel Güney’in bazı liderlerinin İsviçre’deki Ukrayna zirvesine katılmayı reddetmesinin, Vladimir Zelenskiy’in tüm çabalarına rağmen planlarını başarısız kıldığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, İsviçre’deki Ukrayna zirvesine 160 ülkenin davet edildiğini ve bu etkinliğin ‘küresel’ olarak tanıtıldığını anımsatırken, alınan son bilgiye göre zirveye sadece 70 kadar ülkenin katılacağını, büyük kısmının da üst düzey olmayan gözlemcilerini göndereceğini kaydederek şunu dedi:
Bugün, zirveye Biden, Şi Cinping ve Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın katılmayacağı biliniyor. Bu, Küresel Batı ile Küresel Güney’i birleştirmesi öngörülen, krizin çözümüne ilişkin ortak bir platformun benimsenmesi fikrinin İsviçre’de kabul edilmeyeceği anlamına geliyor. Dünyanın önde gelen 160 ülkesinin liderlerini bir araya getirmeyi amaçlayan temel plan baştan başarısızlığa uğradı. Bu şimdiden bir fiyasko.
Puşkov, “Davet edilen ülkelerin yarısından fazlası Batı’nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımına katılmıyor ve bu yaklaşımı gerçek dışı, zirveyi de anlamsız görüyor” yorumunda bulundu.
Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’in Kaliforniya’daki bir etkinliğe katılacağı için muhtemelen İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayacağını bildirmişti.
Çin resmi haber ajansı Xinhua, Çin lideri Şi Cinping’in Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, Ukrayna’daki krizin çözümü için uluslararası barış konferansının zamanında yapılmasına, konferansa Moskova ve Kiev’in eşit katılımı şartıyla destek verdiğini dile getirdiğini aktarmıştı.
Brezilya Devlet Başkanlığı Ofisi geçen hafta, ülke lideri Luis Inacio Lula da Silva’nın İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayacağını duyurmuştu.
Güney Afrika Devlet Başkanlığı Ofisi de ülke lideri Cyril Ramaphosa’nın seçim sonrası etkinlikler nedeniyle konferansa katılmayacağını bildirmişti.
Zelenskiy, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.
Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e alkış tutmak anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.