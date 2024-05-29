https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-senator-puskov-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesi-fiyasko-1084308781.html

Rus Senatör Puşkov: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi fiyaskoya dönüştü

Rus Senatör Puşkov: İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi fiyaskoya dönüştü

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Puşkov, Küresel Güney’in bazı liderlerinin İsviçre’deki Ukrayna zirvesine katılmayı reddetmesinin, Vladimir Zelenskiy’in tüm çabalarına rağmen... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T11:45+0300

2024-05-29T11:45+0300

2024-05-29T11:47+0300

ukrayna krizi

isviçre

ukrayna

barış görüşmeleri

rusya

kiev

vladimir zelenskiy

joe biden

şi cinping

luiz inacio lula da silva

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, İsviçre’deki Ukrayna zirvesine 160 ülkenin davet edildiğini ve bu etkinliğin ‘küresel’ olarak tanıtıldığını anımsatırken, alınan son bilgiye göre zirveye sadece 70 kadar ülkenin katılacağını, büyük kısmının da üst düzey olmayan gözlemcilerini göndereceğini kaydederek şunu dedi:Puşkov, “Davet edilen ülkelerin yarısından fazlası Batı’nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımına katılmıyor ve bu yaklaşımı gerçek dışı, zirveyi de anlamsız görüyor” yorumunda bulundu.Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’in Kaliforniya’daki bir etkinliğe katılacağı için muhtemelen İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayacağını bildirmişti.Çin resmi haber ajansı Xinhua, Çin lideri Şi Cinping’in Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşme sırasında, Ukrayna’daki krizin çözümü için uluslararası barış konferansının zamanında yapılmasına, konferansa Moskova ve Kiev’in eşit katılımı şartıyla destek verdiğini dile getirdiğini aktarmıştı.Brezilya Devlet Başkanlığı Ofisi geçen hafta, ülke lideri Luis Inacio Lula da Silva’nın İsviçre’deki Ukrayna konferansına katılmayacağını duyurmuştu. Güney Afrika Devlet Başkanlığı Ofisi de ülke lideri Cyril Ramaphosa’nın seçim sonrası etkinlikler nedeniyle konferansa katılmayacağını bildirmişti.Zelenskiy, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söylemişti.Zelenskiy, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e alkış tutmak anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/abden-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesine-tam-destek-1084285959.html

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