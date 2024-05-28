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İrlanda, Filistin devletini resmi olarak tanıdı
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Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı
Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Psikolojik destek verilecekGörevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.Kızının balkona kilitlediğini iddia ettiAkkaya, kızının kendisinden habersiz yurt dışı planı yaptığını öğrenince telefonuna el koydu.Kızının kendisini balkona kilitlediğini öne süren Akkaya'nın paylaşımları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.Akkaya'nın kızı koruma altındaEdinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.Akkaya: Burnu sürtsün diye gönderdimAkkaya, kızının koruma altına alınması haberlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı ve "Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ben burnu sürtsün diye gönderdim" dedi.
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deniz akkaya'nın kızı koruma altına alındı,deniz akkaya,deniz akkayanın kızı,deniz akkayanın kızı kimden,deniz akkaya kızı

Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı

13:24 28.05.2024 (güncellendi: 14:01 28.05.2024)
© Fotoğraf : Deniz Akkaya/XDeniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Fotoğraf : Deniz Akkaya/X
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.
Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Psikolojik destek verilecek

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

Kızının balkona kilitlediğini iddia etti

Akkaya, kızının kendisinden habersiz yurt dışı planı yaptığını öğrenince telefonuna el koydu.
Kızının kendisini balkona kilitlediğini öne süren Akkaya'nın paylaşımları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.

Akkaya'nın kızı koruma altında

Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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Deniz Akkaya'dan kendi kızı için suçlama: 'Bana saldırdı ve balkona kilitledi'
06:21

Akkaya: Burnu sürtsün diye gönderdim

Akkaya, kızının koruma altına alınması haberlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı ve "Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ben burnu sürtsün diye gönderdim" dedi.
Polisi çağırmak zorunda kaldım. Salak salak yorumlar yapmayın, kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız kendinize gelin. Bu arada özür dilerim günaydın.
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