https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/deniz-akkayanin-kizi-koruma-altina-alindi-1084277058.html

Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı

Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T13:24+0300

2024-05-28T13:24+0300

2024-05-28T14:01+0300

yaşam

deniz akkaya

son dakika

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

koruma

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Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Psikolojik destek verilecekGörevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.Kızının balkona kilitlediğini iddia ettiAkkaya, kızının kendisinden habersiz yurt dışı planı yaptığını öğrenince telefonuna el koydu.Kızının kendisini balkona kilitlediğini öne süren Akkaya'nın paylaşımları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.Akkaya'nın kızı koruma altındaEdinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.Akkaya: Burnu sürtsün diye gönderdimAkkaya, kızının koruma altına alınması haberlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı ve "Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ben burnu sürtsün diye gönderdim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/deniz-akkayadan-kendi-kizi-icin-suclama-bana-saldirdi-ve-balkona-kilitledi-1084260763.html

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