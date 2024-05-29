https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/italyan-siyaset-bilimci-rusyanin-nato-topraklarina-saldirma-hakki-var-1084327729.html

İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var

İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var

Sputnik Türkiye

İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, Rusya'nın Stoltenberg'in açıklamasının ardından NATO topraklarına saldırma hakkı bulunduğunu belirtti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T23:38+0300

2024-05-29T23:38+0300

2024-05-29T23:38+0300

ukrayna krizi

alessandro orsini

rusya

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

vladimir putin

jens stoltenberg

nato

polonya

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İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, IL Fatto Quotidiano için kaleme aldığı makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğu’ yönündeki açıklamasının ardından Rusya'nın Ukrayna için ayrılan silahların bulunduğu Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin topraklarını vurma hakkına sahip olduğunu ifade etti.Orsini, “Zelenskiy, Stoltenberg'in önerdiği gibi Rusya topraklarının derinliklerini vurma hakkına sahipse, o halde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'nın cephe gerisine, Polonya topraklarına saldırma hakkına sahip olacak” değerlendirmesinde bulundu.Orsini ayrıca, Rusların özel askeri operasyon bölgesinde kullandığı silahların Rusya'dan, Ukraynalıların Ruslara karşı kullandığı silahların ise komşu NATO ülkelerinden geldiğine dikkat çekti.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/italyadan-stoltenberge-sert-tepki-durdurulmasi-gereken-tehlikeli-beyefendi-1084250226.html

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alessandro orsini, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, jens stoltenberg, nato, polonya, saldırı