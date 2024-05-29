İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: İran’da Reisi’nin politikaları değişmez
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yıllarca bize anlattıkları uluslararası kurumlara bugün yaptırım uygulamayı konuşuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan’dan İmamoğlu'na 'Roma seyahati' eleştirisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:19
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:29
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:15
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:26
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
20:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
20:54
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/italyan-siyaset-bilimci-rusyanin-nato-topraklarina-saldirma-hakki-var-1084327729.html
İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var
İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var
Sputnik Türkiye
İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, Rusya'nın Stoltenberg'in açıklamasının ardından NATO topraklarına saldırma hakkı bulunduğunu belirtti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T23:38+0300
2024-05-29T23:38+0300
ukrayna krizi
alessandro orsini
rusya
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
vladimir putin
jens stoltenberg
nato
polonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101379/89/1013798949_0:0:1198:673_1920x0_80_0_0_820231f9a1945f74eba5461d861025a0.jpg
İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, IL Fatto Quotidiano için kaleme aldığı makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğu’ yönündeki açıklamasının ardından Rusya'nın Ukrayna için ayrılan silahların bulunduğu Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin topraklarını vurma hakkına sahip olduğunu ifade etti.Orsini, “Zelenskiy, Stoltenberg'in önerdiği gibi Rusya topraklarının derinliklerini vurma hakkına sahipse, o halde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'nın cephe gerisine, Polonya topraklarına saldırma hakkına sahip olacak” değerlendirmesinde bulundu.Orsini ayrıca, Rusların özel askeri operasyon bölgesinde kullandığı silahların Rusya'dan, Ukraynalıların Ruslara karşı kullandığı silahların ise komşu NATO ülkelerinden geldiğine dikkat çekti.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/italyadan-stoltenberge-sert-tepki-durdurulmasi-gereken-tehlikeli-beyefendi-1084250226.html
rusya
ukrayna
kiev
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101379/89/1013798949_77:0:1101:768_1920x0_80_0_0_6ad0bf63aeff3bb18b527c5a1faeb3dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alessandro orsini, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, jens stoltenberg, nato, polonya, saldırı
alessandro orsini, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, jens stoltenberg, nato, polonya, saldırı

İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var

23:38 29.05.2024
© AFP 2023 / ILMARS ZNOTINSNATO-Ukrayna
NATO-Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / ILMARS ZNOTINS
Abone ol
İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, Rusya'nın Stoltenberg'in açıklamasının ardından NATO topraklarına saldırma hakkı bulunduğunu belirtti.
İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, IL Fatto Quotidiano için kaleme aldığı makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğu’ yönündeki açıklamasının ardından Rusya'nın Ukrayna için ayrılan silahların bulunduğu Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin topraklarını vurma hakkına sahip olduğunu ifade etti.
Orsini,Zelenskiy, Stoltenberg'in önerdiği gibi Rusya topraklarının derinliklerini vurma hakkına sahipse, o halde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'nın cephe gerisine, Polonya topraklarına saldırma hakkına sahip olacak” değerlendirmesinde bulundu.
Orsini ayrıca, Rusların özel askeri operasyon bölgesinde kullandığı silahların Rusya'dan, Ukraynalıların Ruslara karşı kullandığı silahların ise komşu NATO ülkelerinden geldiğine dikkat çekti.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
Ukrayna krizi
İtalya’dan Stoltenberg’e sert tepki: Durdurulması gereken tehlikeli beyefendi
27 Mayıs, 16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала