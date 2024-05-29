https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/italyan-siyaset-bilimci-rusyanin-nato-topraklarina-saldirma-hakki-var-1084327729.html
İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var
İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var
Sputnik Türkiye
İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, Rusya'nın Stoltenberg'in açıklamasının ardından NATO topraklarına saldırma hakkı bulunduğunu belirtti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T23:38+0300
2024-05-29T23:38+0300
2024-05-29T23:38+0300
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İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, IL Fatto Quotidiano için kaleme aldığı makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğu’ yönündeki açıklamasının ardından Rusya'nın Ukrayna için ayrılan silahların bulunduğu Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin topraklarını vurma hakkına sahip olduğunu ifade etti.Orsini, “Zelenskiy, Stoltenberg'in önerdiği gibi Rusya topraklarının derinliklerini vurma hakkına sahipse, o halde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'nın cephe gerisine, Polonya topraklarına saldırma hakkına sahip olacak” değerlendirmesinde bulundu.Orsini ayrıca, Rusların özel askeri operasyon bölgesinde kullandığı silahların Rusya'dan, Ukraynalıların Ruslara karşı kullandığı silahların ise komşu NATO ülkelerinden geldiğine dikkat çekti.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/italyadan-stoltenberge-sert-tepki-durdurulmasi-gereken-tehlikeli-beyefendi-1084250226.html
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alessandro orsini, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, vladimir putin, jens stoltenberg, nato, polonya, saldırı
İtalyan siyaset bilimci: Rusya'nın NATO topraklarına saldırma hakkı var
İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, Rusya'nın Stoltenberg'in açıklamasının ardından NATO topraklarına saldırma hakkı bulunduğunu belirtti.
İtalyan siyaset bilimci Alessandro Orsini, IL Fatto Quotidiano için kaleme aldığı makalede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğu’ yönündeki açıklamasının ardından Rusya'nın Ukrayna için ayrılan silahların bulunduğu Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin topraklarını vurma hakkına sahip olduğunu ifade etti.
Orsini, “Zelenskiy, Stoltenberg'in önerdiği gibi Rusya topraklarının derinliklerini vurma hakkına sahipse, o halde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'nın cephe gerisine, Polonya topraklarına saldırma hakkına sahip olacak” değerlendirmesinde bulundu.
Orsini ayrıca, Rusların özel askeri operasyon bölgesinde kullandığı silahların Rusya'dan, Ukraynalıların Ruslara karşı kullandığı silahların ise komşu NATO ülkelerinden geldiğine dikkat çekti.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu ve Kiev’e silah sağlayan müttefik ülkelerin, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etmişti.