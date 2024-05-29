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Dünya onu konuşuyor: Türkiye'ye gelip 30 yaş gençleşen adamın paylaşımı rekor kırdı
Dünya onu konuşuyor: Türkiye'ye gelip 30 yaş gençleşen adamın paylaşımı rekor kırdı
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Türkiye'de gerçekleştirilen bir estetik operasyon, sosyal medyada dünya çapında yankı uyandırdı. 16 milyondan fazla görüntüleme alarak büyük ilgi toplayan... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli adımlar atarak, yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline geldi. Birçok yabancı, saç ekimi ve estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih ederek, ülkelerine yüklü miktarda döviz bıraktıktan sonra dönüyor.Sosyal medyada gündem olan olay, Michael isimli bir adamın İstanbul'da geçirdiği kapsamlı estetik operasyonlarla başladı. Michael, yüz ve boyun gerdirme, alt ve üst göz kapağı blefaroplasti, yağ aldırma, burun estetiği ve saç ekimi operasyonları geçirdi. Sonuçlar ise adeta bir mucize gibiydi; Michael, bambaşka birine dönüşmüştü.Bir kullanıcının bu dönüşümü X platformunda paylaşması, olayın hızla yayılmasına ve dünya genelinde konuşulmasına yol açtı. Türkiye'nin estetik ve sağlık turizmi alanındaki başarısı, bu olayla birlikte bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.'Çirkin değilsin, sadece Türkiye'ye gitmedin'Daniel Richards isimli bir fenomen tarafından paylaşılan bu görüntü, X'te 16 milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Konuyla ilgili olarak "Çirkin değilsin. Henüz Türkiye'ye gitmedin" diyen fenomen, oldukça ilginç yanıtlar aldı.
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genç, genç, gençlik, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği
genç, genç, gençlik, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği

Dünya onu konuşuyor: Türkiye'ye gelip 30 yaş gençleşen adamın paylaşımı rekor kırdı

08:40 29.05.2024 (güncellendi: 08:43 29.05.2024)
© Fotoğraf : Xestetik operasyon
estetik operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© Fotoğraf : X
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Türkiye'de gerçekleştirilen bir estetik operasyon, sosyal medyada dünya çapında yankı uyandırdı. 16 milyondan fazla görüntüleme alarak büyük ilgi toplayan gönderide Michael isimli hastanın bambaşka biri olduğu görüldü.
Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli adımlar atarak, yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline geldi. Birçok yabancı, saç ekimi ve estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih ederek, ülkelerine yüklü miktarda döviz bıraktıktan sonra dönüyor.
Sosyal medyada gündem olan olay, Michael isimli bir adamın İstanbul'da geçirdiği kapsamlı estetik operasyonlarla başladı. Michael, yüz ve boyun gerdirme, alt ve üst göz kapağı blefaroplasti, yağ aldırma, burun estetiği ve saç ekimi operasyonları geçirdi. Sonuçlar ise adeta bir mucize gibiydi; Michael, bambaşka birine dönüşmüştü.
Bir kullanıcının bu dönüşümü X platformunda paylaşması, olayın hızla yayılmasına ve dünya genelinde konuşulmasına yol açtı. Türkiye'nin estetik ve sağlık turizmi alanındaki başarısı, bu olayla birlikte bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

'Çirkin değilsin, sadece Türkiye'ye gitmedin'

Daniel Richards isimli bir fenomen tarafından paylaşılan bu görüntü, X'te 16 milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Konuyla ilgili olarak "Çirkin değilsin. Henüz Türkiye'ye gitmedin" diyen fenomen, oldukça ilginç yanıtlar aldı.
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