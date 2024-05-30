https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-ucak-aciklamasi-1084358699.html

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'uçak' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'uçak' açıklaması

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Mehmet Özhaseki'nin 11 Mayıs'taki Kayseri ziyareti için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait uçağı... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T19:24+0300

2024-05-30T19:24+0300

2024-05-30T19:28+0300

türkiye

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

uçak

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Bakan Mehmet Özhaseki'nin 11 Mayıs'taki Kayseri ziyareti için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait uçağı kullanmasına ilişkin, "İmzalanan protokole uygun olarak uçak, görev uçuşu gerçekleştirmediği zamanların dışında, 2018 yılından bugüne kadar çeşitli vesilelerle planlanan il ziyaretlerinde ayrıca deprem, yangın, sel gibi afet süreçlerinde ve tarifeli uçuşların programlarla örtüşmediği zamanlarda Bakanlığımıza hizmet vermektedir" bilgisi paylaşıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın hava açık olduğunda ortofoto haritalama, kaçak yapıların tespiti, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet yönetimi gibi hizmetler için kullanıldığı belirtildi.Mevcut hizmetlerin dışında Bakanlığın çalışmalarının hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için Bakanlık ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 2018'de protokol imzalandığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:İl ziyaretleri ve açılışlar kapsamında bu uçakla, 11 Mayıs'ta Kayseri'de açılışı gerçekleştirilen Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi ile Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Parkı için 10 Mayıs akşamı Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, programın tüm bilgi ve içeriklerinin Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesaplarında mevcut olduğu belirtildi.Açıklamada, "Aynı zamanda Tapu ve Kadastro uçağı, ulaşım giderlerinden de Bakanlığımıza ve devletimize maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Yine Bakanlık heyetimizce toplu olarak kullanılan uçağın maliyet hesabına bakıldığında da ciddi bir tasarruf edildiği görülecektir. Bu anlamda bahsi geçen uçağın, bazı basın ve yayın organlarında söylendiği gibi özel işlerde kullanıldığı ve tasarruf tedbirlerine aykırı olduğu iddiası bir iftiradan ibarettir" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/tapu-ve-kadastroda-yeni-donem-kamuda-tasarruf-tedbirlerine-2-dalga-geliyor-1084268929.html

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tapu ve kadastro genel müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, uçak, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki