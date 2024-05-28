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Tapu ve Kadastro'da yeni dönem: Kamuda tasarruf tedbirlerine 2. dalga geliyor
Tapu ve Kadastro'da yeni dönem: Kamuda tasarruf tedbirlerine 2. dalga geliyor
Sputnik Türkiye
Kamuda tasarruf tedbirleri çerçevesinde ikinci mali önlemler paketini hayata geçiriliyor. Yeni atılacak adımların dört aşamalı planı, vergi muafiyetleri ve... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:10+0300
2024-05-28T11:10+0300
ekonomi
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tapu ve kadastro genel müdürlüğü
tasarruf
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
kamuda tasarruf ve verimlilik paketi
kamuda tasarruf
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Kamuda tasarrufun ikinci adımı için çalışmalar başladı. Mali önlemler paketinde 4 alanda yapısal reformların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve AK Parti’nin yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacağı öğrenildi.Böylece kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması konularında yeni bir yapılanmaya gidilecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor.KİT yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ekonomi yönetimi vergi mevzuatındaki muafiyet ve indirimleri gözden geçirerek ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri listeledi. Birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerden kaldırılması gerekenleri belirledi. Muafiyetin bedelinin ise 2 trilyon lira seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.Kamu harcamalarında kesintiler ve gelir artırıcı uygulamalarla bütçe açığının yüzde 5'ler seviyesine indirilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları Meclis gündemine gelerek vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Yeni vergi paketi, kayıt dışı ile mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler eylülden itibaren uygulanacak. Orta Vadeli Plan eylül ayında güncellenecek.
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tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi, kamuda tasarruf
tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi, kamuda tasarruf

Tapu ve Kadastro'da yeni dönem: Kamuda tasarruf tedbirlerine 2. dalga geliyor

11:10 28.05.2024
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Kamuda tasarruf tedbirleri çerçevesinde ikinci mali önlemler paketini hayata geçiriliyor. Yeni atılacak adımların dört aşamalı planı, vergi muafiyetleri ve istisnalarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda, ekonomi yönetimi ekonomiye katkısı olmayan vergi indirimleri, istisnaları ve muafiyetleri belirledi.
Kamuda tasarrufun ikinci adımı için çalışmalar başladı. Mali önlemler paketinde 4 alanda yapısal reformların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve AK Parti’nin yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacağı öğrenildi.
Böylece kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması konularında yeni bir yapılanmaya gidilecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor.
KİT yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.
Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ekonomi yönetimi vergi mevzuatındaki muafiyet ve indirimleri gözden geçirerek ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri listeledi. Birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerden kaldırılması gerekenleri belirledi. Muafiyetin bedelinin ise 2 trilyon lira seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.
Kamu harcamalarında kesintiler ve gelir artırıcı uygulamalarla bütçe açığının yüzde 5'ler seviyesine indirilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları Meclis gündemine gelerek vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Yeni vergi paketi, kayıt dışı ile mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler eylülden itibaren uygulanacak. Orta Vadeli Plan eylül ayında güncellenecek.
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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