https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/bursada-7-yasindaki-cocugun-olumuyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-1084364156.html

Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu birinci... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T20:38+0300

2024-05-30T20:38+0300

2024-05-30T21:16+0300

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yüsra türkoğlu

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Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.Y.T'nin rahatsızlanması nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından kurtarılamayarak 20 Mayıs'ta hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.Baba: Başka hiçbir annenin babanın canı yanmasınBaba Cemil Türkoğlu, yaptığı açıklamada, sürecin takipçisi olduklarını ve olayın her yönüyle soruşturulmasını istediklerini söyledi.Kızının hiçbir kalıtsal hastalığının olmadığını ifade eden Türkoğlu, "Şu anda biz adli tıp raporunu bekliyoruz. Olağanüstü bir durum var. 2-3 ay adli tıp raporunu beklerken şüphelilerin kaçma ihtimali var. Raporun bir an önce çıkmasını ve suçluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi.Anne Buse Türkoğlu ise kızının yüksek ateş şikayetinin bulunmadığını, koşup oynayan bir çocuk olduğunu anlattı.Kızının yüzme sporuyla da ilgilendiğini ifade eden Türkoğlu, "Neden böyle oldu? Bize hiç kimse açıklama yapmıyor. Gerekli yerlere sesleniyorum: Başka hiçbir annenin babanın canı yanmasın. Doktor benim çocuğuma yanlış müdahalede bulundu. Hiçbir şekilde gece boyunca 23.00'ten sabah 07.35'e kadar asla çocuğuma bakmadı. Bizim yüzümüze bile doğru düzgün bakmadı" diye konuştu. Ne olmuştu?Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, yanlış serum sebebiyle hayatını kaybetmişti. Aile, doktorların yanlış müdahalesi ve peş peşe yapılan hatalar nedeniyle kızlarının öldüğünü ifade ederek, "Kızımız evden güle oynaya yürüyerek çıktı. Ne olduysa hastanede oldu. Çocuğumuz bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede yanlış giden bir şeyler sebebiyle öldü. Şikayetçiyiz" demişlerdi. Savcılık da küçük kızın cenazesine otopsi yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/otobusun-kapisini-acik-birakip-yolcunun-olumune-neden-olan-surucuye-dava-1084361846.html

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bursa, çocuk, ihmal, ihmal, ölü, ölüm, yüsra türkoğlu