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Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi
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Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi
Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
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bodrumspor, süper lig, sakaryaspor
bodrumspor, süper lig, sakaryaspor

Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi

22:55 30.05.2024
© İHASüper lig
Süper lig - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
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