https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/bodrum-fk-sakaryasporu-yenerek-super-lige-yuksel-1084366853.html
Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi
Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T22:55+0300
2024-05-30T22:55+0300
2024-05-30T22:55+0300
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bodrumspor, süper lig, sakaryaspor
bodrumspor, süper lig, sakaryaspor
Bodrum FK, Sakaryaspor'u yenerek Süper Lig'e yükseldi
Ayrıntılar geliyor
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.