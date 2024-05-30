https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/biden-bir-kez-daha-gazeteci-azarladi-1084332347.html

Biden bir kez daha gazeteci azarladı

Biden bir kez daha gazeteci azarladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, ikinci döneme seçilmesi durumunda yetkilerini Yardımcısı Kamala Harris’e devretme olasılığıyla ilgili soru sorulduğunda bir muhabire... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T07:04+0300

2024-05-30T07:04+0300

2024-05-30T07:01+0300

dünya

abd

joe biden

kamala harris

gazeteci

muhabir

vladimir putin

hakaret

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Biden’in tepkisi, gazetecilerin ona Philadelphia havaalanında eşlik ettiği sırada, bir muhabirin, devlet başkanlığı görevine yeniden seçilmesi durumunda yetkilerini Yardımcısı Harris’e devretme niyetinde olup olmadığını sormasıyla geldi.ABD lideri, “Sen iyi misin? Başını bir yere mi çarptın ne?” şeklinde tepki verdi.Biden düzenli olarak diğer dünya liderlerine ve gazetecilere hakaretlere başvuruyor. Daha önce Beyaz Saray çalışanlarının, Biden’in kabalığını şikayet ettiği bildirilmişti.Biden, geçtiğimiz günlerde, New York Eyaletindeki West Point Askeri Akademisi mezunlarına konuşma yaptığı sırada, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret ederek onun için “acımasız zalim” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/lavrov-abd-ortadogudaki-catismayi-korukluyor-1084331992.html

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abd, joe biden, kamala harris, gazeteci, muhabir, vladimir putin, hakaret