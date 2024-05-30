https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/biden-bir-kez-daha-gazeteci-azarladi-1084332347.html
Biden bir kez daha gazeteci azarladı
Biden bir kez daha gazeteci azarladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, ikinci döneme seçilmesi durumunda yetkilerini Yardımcısı Kamala Harris’e devretme olasılığıyla ilgili soru sorulduğunda bir muhabire... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T07:04+0300
2024-05-30T07:04+0300
2024-05-30T07:01+0300
dünya
abd
joe biden
kamala harris
gazeteci
muhabir
vladimir putin
hakaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083777375_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_78983e4fdc0f20dc1f39348f81c6a158.jpg
Biden’in tepkisi, gazetecilerin ona Philadelphia havaalanında eşlik ettiği sırada, bir muhabirin, devlet başkanlığı görevine yeniden seçilmesi durumunda yetkilerini Yardımcısı Harris’e devretme niyetinde olup olmadığını sormasıyla geldi.ABD lideri, “Sen iyi misin? Başını bir yere mi çarptın ne?” şeklinde tepki verdi.Biden düzenli olarak diğer dünya liderlerine ve gazetecilere hakaretlere başvuruyor. Daha önce Beyaz Saray çalışanlarının, Biden’in kabalığını şikayet ettiği bildirilmişti.Biden, geçtiğimiz günlerde, New York Eyaletindeki West Point Askeri Akademisi mezunlarına konuşma yaptığı sırada, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret ederek onun için “acımasız zalim” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/lavrov-abd-ortadogudaki-catismayi-korukluyor-1084331992.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083777375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_292d8c1f69edff10f35933bd56c002a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, kamala harris, gazeteci, muhabir, vladimir putin, hakaret
abd, joe biden, kamala harris, gazeteci, muhabir, vladimir putin, hakaret
Biden bir kez daha gazeteci azarladı
ABD Başkanı Joe Biden, ikinci döneme seçilmesi durumunda yetkilerini Yardımcısı Kamala Harris’e devretme olasılığıyla ilgili soru sorulduğunda bir muhabire “Başını bir yere mi çarptın?” diyerek azarladı.
Biden’in tepkisi, gazetecilerin ona Philadelphia havaalanında eşlik ettiği sırada, bir muhabirin, devlet başkanlığı görevine yeniden seçilmesi durumunda yetkilerini Yardımcısı Harris’e devretme niyetinde olup olmadığını sormasıyla geldi.
ABD lideri, “Sen iyi misin? Başını bir yere mi çarptın ne?” şeklinde tepki verdi.
Biden düzenli olarak diğer dünya liderlerine ve gazetecilere hakaretlere başvuruyor. Daha önce Beyaz Saray çalışanlarının, Biden’in kabalığını şikayet ettiği bildirilmişti.
Biden, geçtiğimiz günlerde, New York Eyaletindeki West Point Askeri Akademisi mezunlarına konuşma yaptığı sırada, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret ederek onun için “acımasız zalim” ifadesini kullanmıştı.