https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukraynaya-verilen-silahlarin-rusyadaki-hedeflerde-kullanilmasi-plani-ters-tepecek-1084285335.html

'Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde kullanılması planı ters tepecek'

'Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde kullanılması planı ters tepecek'

Sputnik Türkiye

Eski CIA uzmanı Larry Johnson, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin verdiği silahların ‘Rusya'daki hedeflerde de kullanılması’ çağrılarını değerlendirdiği demecinde... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T17:01+0300

2024-05-28T17:01+0300

2024-05-28T17:01+0300

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Dialogue Works adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, Batılı politikacıların son günlerde gündeme getirdiği ‘Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırarak başarıya ulaşabileceği’ fikrinin saçmalıktan ibaret olduğuna dikkat çekerek, “Bu durum Rusya'yı daha da kızdırmaktan başka işe yaramıyor. Aynı zamanda Kiev, Moskova'nın askeri potansiyeline gerçek anlamda zarar verebilecek silahlara sahip değil ve bu da ters tepecek saldırıları planlarını daha da anlamsız hale getiriyor” ifadelerini kullandı.Johnson, en başından beri Rusya’nın, Lugansk ve Donetsk'teki insanların haklarına saygı duyulacağına ve bu kişilerin cezalandırılmayacağına dair garanti verilmesi halinde Donbass’ın Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmasına izin vermeye bile hazır olduğunu anımsatırken, Almanya ve Fransa'nın ise Minsk anlaşmalarıyla yalan söylediklerinin anlaşıldığını, ardından Rusya’nın Batı'ya güvenemeyeceğini anladığını kaydetti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Kiev'in Rusya topraklarını ABD yapımı silahlarla vurmasına izin verilmesi konusunda lobi faaliyetleri yürüttüğü iddialarıyla birlikte başlayan tartışmalar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Toplantısı'nda konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesiyle giderek şiddetleniyor.Victoria Nuland, ABC News’e yaptığı konuşmasında, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rusya içindeki hedeflere saldırmasına yardım etmesi gerektiğini söylemiş, bu fikir Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından da tekrarlanmıştı.Stoltenberg ısrarlıABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Avrupa'daki nabız yoklayıcısı görevini gören NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesi gerektiği yönündeki sözlerinin arkasında durarak, bunu engelleyen kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesini istedi.Stoltenberg, AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiği" yönündeki ifadelerine gelen tepkilere yanıt verdi.Ukrayna'da devam eden çatışmanın bir saldırı savaşı olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Rusya başka bir kıtaya saldırmış, başka bir ülkeyi işgal etmiştir. Ukrayna'nın da ulusal hukuka göre kendini savunma hakkı ve meşru müdafaa hakkı vardır. Buna Ukrayna dışındaki hedefleri, Rusya'daki askeri hedefleri vurmak da dahildir" dedi.Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşın sınır hattında devam ettiği bu dönemde kendisini savunmasının önemine vurgu yaparak, "Sınırın hemen diğer tarafındaki askeri hedefleri vuramazlarsa Ukraynalıların kendilerini savunmaları çok zor ve güç olacaktır" ifadesini kullandı.Müttefik ülkelerden tedarik edilen silahların Rus topraklarını vurmak için kullanılmasına yönelik izne silahı veren ülkeler tarafından karar verildiğine işaret eden Stoltenberg, bazı müttefiklerin bu doğrultuda silahların kullanılmasına kısıtlama getirirken bazılarının ise getirmediğini, kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Stoltenberg'in The Economist dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi", müttefik ülkeler arasında tartışmalara yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ab-kievin-rusyayi-batidan-yollanan-silahlarla-vurmasini-gorusecek-1084269443.html

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ukrayna, abd, nato, rusya, donbass, donbass görüşmeleri, minsk anlaşması, washington, almanya, fransa