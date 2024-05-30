https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/baris-yarkadas-kilicdaroglu-adayliga-2019-sonunda-2-danismani-tarafindan-ikna-edildi-1084336639.html
Barış Yarkadaş: 'Kılıçdaroğlu, adaylığa 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edildi'
Barış Yarkadaş: 'Kılıçdaroğlu, adaylığa 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edildi'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ''Kılıçdaroğlu, adaylığa 2019... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T10:19+0300
2024-05-30T10:19+0300
2024-05-30T10:20+0300
türkiye
barış yarkadaş
kemal kılıçdaroğlu
danışman
ikna
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Barış Yarkadaş, katıldığı TV100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne dair yeni açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edilerek başladığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öncesi yapılan konuşmalara değinen Yarkadaş şu sözleri paylaştı:''2019 yılının sonunda Kemal Bey'in aklında cumhurbaşkanlığı için bir iş insanı vardı. Kamuoyunun da az çok tanıdığı bir iş insanıydı. Ama o iş insanıyla Kemal Bey'in danışmanları arasında sorun çıkınca ibreyi birden Kemal Bey'e çevirttiler. O gün MYK'da olan arkadaşlar aday siz olun dediler. Hatta bir arkadaş ağladı. Sonunda adaylığınız olacak, biz rahatladık dedi''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/selahattin-demirtasi-ziyaret-eden-kilicdaroglu--icerde-tutulmasini-asla-dogru-bulmuyorum-1084289254.html
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barış yarkadaş, kemal kılıçdaroğlu, danışman, ikna
barış yarkadaş, kemal kılıçdaroğlu, danışman, ikna
Barış Yarkadaş: 'Kılıçdaroğlu, adaylığa 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edildi'
10:19 30.05.2024 (güncellendi: 10:20 30.05.2024)
Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ''Kılıçdaroğlu, adaylığa 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edildi'' sözlerini paylaştı.
Barış Yarkadaş, katıldığı TV100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne dair yeni açıklamalarda bulundu.
Yarkadaş, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edilerek başladığını söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öncesi yapılan konuşmalara değinen Yarkadaş şu sözleri paylaştı:
''2019 yılının sonunda Kemal Bey'in aklında cumhurbaşkanlığı için bir iş insanı vardı. Kamuoyunun da az çok tanıdığı bir iş insanıydı. Ama o iş insanıyla Kemal Bey'in danışmanları arasında sorun çıkınca ibreyi birden Kemal Bey'e çevirttiler. O gün MYK'da olan arkadaşlar aday siz olun dediler. Hatta bir arkadaş ağladı. Sonunda adaylığınız olacak, biz rahatladık dedi''