https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/baris-yarkadas-kilicdaroglu-adayliga-2019-sonunda-2-danismani-tarafindan-ikna-edildi-1084336639.html

Barış Yarkadaş: 'Kılıçdaroğlu, adaylığa 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edildi'

Barış Yarkadaş: 'Kılıçdaroğlu, adaylığa 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edildi'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ''Kılıçdaroğlu, adaylığa 2019... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T10:19+0300

2024-05-30T10:19+0300

2024-05-30T10:20+0300

türkiye

barış yarkadaş

kemal kılıçdaroğlu

danışman

ikna

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Barış Yarkadaş, katıldığı TV100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne dair yeni açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 2019 sonunda 2 danışmanı tarafından ikna edilerek başladığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öncesi yapılan konuşmalara değinen Yarkadaş şu sözleri paylaştı:''2019 yılının sonunda Kemal Bey'in aklında cumhurbaşkanlığı için bir iş insanı vardı. Kamuoyunun da az çok tanıdığı bir iş insanıydı. Ama o iş insanıyla Kemal Bey'in danışmanları arasında sorun çıkınca ibreyi birden Kemal Bey'e çevirttiler. O gün MYK'da olan arkadaşlar aday siz olun dediler. Hatta bir arkadaş ağladı. Sonunda adaylığınız olacak, biz rahatladık dedi''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/selahattin-demirtasi-ziyaret-eden-kilicdaroglu--icerde-tutulmasini-asla-dogru-bulmuyorum-1084289254.html

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barış yarkadaş, kemal kılıçdaroğlu, danışman, ikna