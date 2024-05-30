https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/bakan-yerlikaya-duyurdu-smart-trade-coin-isimli-kripto-platformuna-operasyon-1084339997.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Smart trade coin' isimli kripto platformuna operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Smart trade coin' isimli kripto platformuna operasyon
Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya "Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:21+0300
2024-05-30T11:21+0300
2024-05-30T11:21+0300
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ali yerlikaya, son dakika, içişleri bakanlığı
ali yerlikaya, son dakika, içişleri bakanlığı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Smart trade coin' isimli kripto platformuna operasyon
Ayrıntılar geliyor
Bakan Yerlikaya "Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Sibergöz-42 operasyonları düzenlendi."