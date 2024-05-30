https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/bakan-tunctan-silahli-fotograf-ile-gundeme-gelen-adalet-komisyonu-baskanina-iliskin-aciklama-1084346820.html

Bakan Tunç açıkladı: Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç açıkladı: Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Silahlarla fotoğrafı basına yansıyan İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, görevden alındı. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T12:52+0300

2024-05-30T12:52+0300

2024-05-30T13:15+0300

türkiye

adalet bakanı

yılmaz tunç

son dakika

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldıBakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/adalet-bakani-tunc-ucmnin-netanyahu-adimini-degerlendirdi-1084023095.html

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