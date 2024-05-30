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Erdoğan: Türkiye, teröristan kurulmasına izin vermeyecek
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Bakan Tunç açıkladı: Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı: Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Silahlarla fotoğrafı basına yansıyan İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, görevden alındı. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T12:52+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldıBakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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adalet bakanı, yılmaz tunç, son dakika

Bakan Tunç açıkladı: Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı

12:52 30.05.2024 (güncellendi: 13:15 30.05.2024)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-
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Silahlarla fotoğrafı basına yansıyan İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, görevden alındı. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar” uyarısında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.
Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."
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