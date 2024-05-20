https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/adalet-bakani-tunc-ucmnin-netanyahu-adimini-degerlendirdi-1084023095.html
Adalet Bakanı Tunç, UCM’nin Netanyahu adımını değerlendirdi
Adalet Bakanı Tunç, UCM’nin Netanyahu adımını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunda... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T17:20+0300
2024-05-20T17:20+0300
2024-05-20T17:20+0300
israil- filistin çatışması
ucm
benyamin netanyahu
yakalama kararı
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
yılmaz tunç
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Sosyal medya hesabından, Netanyahu için yapılan 'yakalama kararı başvurusu'na ilişkin açıklamada bulunan Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saydığını belirten Tunç, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/israilden-ucm-bassavcisinin-netanyahu-adimina-sert-tepki-1084021628.html
israil
gazze
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ucm, benyamin netanyahu, yakalama kararı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, yılmaz tunç
ucm, benyamin netanyahu, yakalama kararı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, yılmaz tunç
Adalet Bakanı Tunç, UCM’nin Netanyahu adımını değerlendirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasıyla ilgili, "Gecikmiş ancak olumlu bir karardır" ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından, Netanyahu için yapılan 'yakalama kararı başvurusu'na ilişkin açıklamada bulunan Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saydığını belirten Tunç, şunları kaydetti:
Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır.
Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, işlediği insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olmayı sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi ve Filistinli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için çaba göstermekten geri durmayacağız.