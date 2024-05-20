https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/adalet-bakani-tunc-ucmnin-netanyahu-adimini-degerlendirdi-1084023095.html

Adalet Bakanı Tunç, UCM’nin Netanyahu adımını değerlendirdi

Adalet Bakanı Tunç, UCM’nin Netanyahu adımını değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunda... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T17:20+0300

2024-05-20T17:20+0300

2024-05-20T17:20+0300

israil- filistin çatışması

ucm

benyamin netanyahu

yakalama kararı

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

yılmaz tunç

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Sosyal medya hesabından, Netanyahu için yapılan 'yakalama kararı başvurusu'na ilişkin açıklamada bulunan Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saydığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/israilden-ucm-bassavcisinin-netanyahu-adimina-sert-tepki-1084021628.html

israil

gazze

gazze şeridi

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ucm, benyamin netanyahu, yakalama kararı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, yılmaz tunç