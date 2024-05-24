https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ayhan-bora-kaplan-suc-orgutu-sorusturmasinda-1-komiser-daha-tutuklandi-1084184009.html
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T22:03+0300
2024-05-24T22:03+0300
2024-05-24T22:03+0300
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ayhan bora kaplan
suç örgütü
tutuklama
nöbetçi sulh ceza hakimliği
organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-yeni-gelisme-komiser-gozaltina-alindi-1084073046.html
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, ayhan bora kaplan, suç örgütü, tutuklama, nöbetçi sulh ceza hakimliği, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
ankara cumhuriyet başsavcılığı, ayhan bora kaplan, suç örgütü, tutuklama, nöbetçi sulh ceza hakimliği, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.