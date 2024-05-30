https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ak-partili-vekil-gozyaslarini-tutamadi-abd-israilin-katliaminin-sponsorudur-1084356035.html
AK Partili vekil gözyaşlarını tutamadı: ‘ABD İsrail’in katliamının sponsorudur’
AK Partili vekil gözyaşlarını tutamadı: ‘ABD İsrail’in katliamının sponsorudur’
Sputnik Türkiye
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan İsrail’in saldırılarını kınadığı basın toplantısında göz yaşını tutamadı. Turan İsrail’in düzenlediği... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T17:17+0300
2024-05-30T17:17+0300
2024-05-30T17:17+0300
türkiye
hasan turan
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
abd
john kirby
gazze
gazze şeridi
ak parti
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TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’ta düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Açıklama sırasında gözyaşını tutamayan Hasan Turun, saldırıların ABD desteği ile yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:ABD’liler de yargılanmalıİsrail’in yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılandığını hatırlatan Turan sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/lavrov-abd-ortadogudaki-catismayi-korukluyor-1084331992.html
türkiye
filistin
gazze
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hasan turan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, john kirby, gazze, gazze şeridi, ak parti, tbmm, türkiye
hasan turan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, john kirby, gazze, gazze şeridi, ak parti, tbmm, türkiye
AK Partili vekil gözyaşlarını tutamadı: ‘ABD İsrail’in katliamının sponsorudur’
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan İsrail’in saldırılarını kınadığı basın toplantısında göz yaşını tutamadı. Turan İsrail’in düzenlediği katliamların arkasında ABD yönetimin olduğunu ifade etti.
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı
ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’ta düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Açıklama sırasında gözyaşını tutamayan Hasan Turun, saldırıların ABD desteği ile yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:
“ABD Ulusal Güvenlik Meclisi Stratejik İletişim Sorumlusu John Kirby, İsrail'in ‘Henüz ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını’ söyledi. Kirby gerçekten kör galiba kırmızı çizgiyi aşması için İsrail’in ne yapması gerekiyor. Size göre kırmızı çizgi ne zaman aşılır. Bunun için kaç bebeğin daha ölmesi gerekiyor. ABD rüyası dediğiniz şey bu mu? Dünyaya bunu mu vaat ediyorsunuz?”
ABD’liler de yargılanmalı
İsrail’in yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılandığını hatırlatan Turan sözlerine şöyle devam etti:
“İsrail öldürüyor, ama zalim İsrail’in yanında olanlar da o ölümlere destek veriyor. Başta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi batı başkentleri İsrail’in katliamlarına sponsor oluyor. İsrail’in yöneticileri yargılanıyor. İsrail’e destek olan ABD’de yargılanmalıdır. Dünya barışının önündeki en büyük engel ABD ve onun işbirlikçileridir.”