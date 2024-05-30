AK Partili vekil gözyaşlarını tutamadı: ‘ABD İsrail’in katliamının sponsorudur’

“ABD Ulusal Güvenlik Meclisi Stratejik İletişim Sorumlusu John Kirby, İsrail'in ‘Henüz ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını’ söyledi. Kirby gerçekten kör galiba kırmızı çizgiyi aşması için İsrail’in ne yapması gerekiyor. Size göre kırmızı çizgi ne zaman aşılır. Bunun için kaç bebeğin daha ölmesi gerekiyor. ABD rüyası dediğiniz şey bu mu? Dünyaya bunu mu vaat ediyorsunuz?”