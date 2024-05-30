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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdden-bmde-reisi-icin-duzenlenen-anma-torenine-boykot-1084331866.html
ABD’den BM’de Reisi için düzenlenen anma törenine boykot
ABD’den BM’de Reisi için düzenlenen anma törenine boykot
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bugün yapılması beklenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi anma törenini boykot edeceği belirtildi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T05:47+0300
2024-05-30T05:45+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
iran
ibrahim reisi
abd
anma töreni
boykot
helikopter kazası
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Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bugün BM Genel Kurulu’nda bir anma töreni düzenlenecek. ABD yönetiminde adı açıklanmayan bir yetkili, töreni boykot edeceklerini duyurdu.Yetkili, “Bu etkinlikte hiçbir şekilde yer almayacağız. BM, İran halkına destek vermeli, ona zulmedenin anısını yaşatmamalı” şeklinde konuştu.BM Genel Kurulu bir gelenek olarak, görev başındayken yaşamını yitiren tüm ülke liderleri için anma törenleri düzenler. Bugünkü toplantıda Reisi hakkında konuşmalar yapılacak.Ne olmuştu?Reisi ve beraberindekiler, Doğu Azerbaycan bölgesinde uçarken, dağlık alanda düşmüştü. Helikopterde Reisi'nin dışında, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Dini Liderin Doğu Azerbaycan'daki temsilcisi Muhammed Ali Hisham da vardı. Reisi dün Tebriz, Kum ve başkent Tahran'daki törenlerin ardından, memleketi Meşhed'deki İmam Rısa Türbesi'nde toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/reisiyi-tasiyan-helikopterde-radyo-elektronik-etki-veya-sabotaj-izine-rastlanmadi-1084324988.html
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birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, iran, ibrahim reisi, abd, anma töreni, boykot, helikopter kazası
birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, iran, ibrahim reisi, abd, anma töreni, boykot, helikopter kazası

ABD’den BM’de Reisi için düzenlenen anma törenine boykot

05:47 30.05.2024
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA
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ABD’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bugün yapılması beklenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi anma törenini boykot edeceği belirtildi.
Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bugün BM Genel Kurulu’nda bir anma töreni düzenlenecek. ABD yönetiminde adı açıklanmayan bir yetkili, töreni boykot edeceklerini duyurdu.
Yetkili, “Bu etkinlikte hiçbir şekilde yer almayacağız. BM, İran halkına destek vermeli, ona zulmedenin anısını yaşatmamalı” şeklinde konuştu.
BM Genel Kurulu bir gelenek olarak, görev başındayken yaşamını yitiren tüm ülke liderleri için anma törenleri düzenler. Bugünkü toplantıda Reisi hakkında konuşmalar yapılacak.
Ne olmuştu?
Reisi ve beraberindekiler, Doğu Azerbaycan bölgesinde uçarken, dağlık alanda düşmüştü. Helikopterde Reisi'nin dışında, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Dini Liderin Doğu Azerbaycan'daki temsilcisi Muhammed Ali Hisham da vardı. Reisi dün Tebriz, Kum ve başkent Tahran'daki törenlerin ardından, memleketi Meşhed'deki İmam Rısa Türbesi'nde toprağa verildi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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