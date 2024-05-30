https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdden-bmde-reisi-icin-duzenlenen-anma-torenine-boykot-1084331866.html

ABD’den BM’de Reisi için düzenlenen anma törenine boykot

ABD’den BM’de Reisi için düzenlenen anma törenine boykot

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bugün yapılması beklenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi anma törenini boykot edeceği belirtildi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T05:47+0300

2024-05-30T05:47+0300

2024-05-30T05:45+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

iran

ibrahim reisi

abd

anma töreni

boykot

helikopter kazası

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Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bugün BM Genel Kurulu’nda bir anma töreni düzenlenecek. ABD yönetiminde adı açıklanmayan bir yetkili, töreni boykot edeceklerini duyurdu.Yetkili, “Bu etkinlikte hiçbir şekilde yer almayacağız. BM, İran halkına destek vermeli, ona zulmedenin anısını yaşatmamalı” şeklinde konuştu.BM Genel Kurulu bir gelenek olarak, görev başındayken yaşamını yitiren tüm ülke liderleri için anma törenleri düzenler. Bugünkü toplantıda Reisi hakkında konuşmalar yapılacak.Ne olmuştu?Reisi ve beraberindekiler, Doğu Azerbaycan bölgesinde uçarken, dağlık alanda düşmüştü. Helikopterde Reisi'nin dışında, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Dini Liderin Doğu Azerbaycan'daki temsilcisi Muhammed Ali Hisham da vardı. Reisi dün Tebriz, Kum ve başkent Tahran'daki törenlerin ardından, memleketi Meşhed'deki İmam Rısa Türbesi'nde toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/reisiyi-tasiyan-helikopterde-radyo-elektronik-etki-veya-sabotaj-izine-rastlanmadi-1084324988.html

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birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, iran, ibrahim reisi, abd, anma töreni, boykot, helikopter kazası