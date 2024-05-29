https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/reisiyi-tasiyan-helikopterde-radyo-elektronik-etki-veya-sabotaj-izine-rastlanmadi-1084324988.html

Reisi’yi taşıyan helikopterde radyo-elektronik etki veya sabotaj izine rastlanmadı

Reisi’yi taşıyan helikopterde radyo-elektronik etki veya sabotaj izine rastlanmadı

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının nedenlerine ilişkin ikinci raporunda... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T21:14+0300

2024-05-29T21:14+0300

2024-05-29T21:14+0300

dünya

iran

iran genelkurmay başkanlığı

ibrahim reisi

helikopter kazası

komisyon

rapor

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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının nedenlerini soruşturan komisyonun yayınladığı ikinci raporda şu hususlara yer verildi:* 19 Mayıs hava durumu raporu, mevcut hava durumu ve (kalkışın yapıldığı) Tebriz Havalimanı’nın uçuş ekibinin birinci ve ikinci varış noktalarına kadar tahminleri yerel saatle 08.50’ye kadar olumlu ve uçuşa elverişliydi. Ancak dönüş rotasındaki hava koşullarının analizine, diğer iki helikopterin pilotları ve yolcularından alınacak son ifadelere göre devam edilmesi gerekiyor.* Düşen helikopterin bakım ve onarımına ilişkin belgelerin ve kayıtların büyük bölümü titizlikle incelenmiş, kaza ile ilgili önem arz edebilecek yedek parçalarda herhangi bir kusura rastlanmamıştır.* Helikopterin yolcu sayısı ve ekipman bakımından kapasitesi uçuşun başlangıcında, kalkış noktasından varış noktasına kadar ve dönüş sırasında helikopterin maksimum standart ağırlığına uygundur.* Uçuş ekibinin pilotları arasında kaydedilen konuşmaların dinlenme sonucuna göre, düşen helikopterin pilotları ile son temas, acil durum meydana gelip tepki vermedikleri ana kadar 69 saniye sürmüş, herhangi bir acil durum bildirimi kaydedilmemiştir (Yaklaşık süre (1.5 dakika kadar) Mi-17 helikopterinde yapılan kayıt izlenerek belirlenmiştir).* Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan tüm analiz verilerine göre, uçuş sırasında veya dağ yamaçlarına çarpmadan hemen önce sabotaj nedeniyle meydana gelebilecek bir patlama ihtimali dışlanmıştır.* Uçuşun tamamı boyunca ve felaketten önceki son 69 saniyeye kadar, kazaya uğrayan helikopterle belirlenen frekanslarda iletişim sürdürülmüş, son çağrı ve mesaj ise uçuş grup komutanı tarafından yapılmıştır. Bu nedenle iletişim sisteminde herhangi bir arıza veya frekans engeli ihtimali dışlanmakta (Diğer iki helikopter ile iletişim Songun Bakır Madeni’ne inene kadar devam etmiştir).* İlgili uzmanların raporuna göre, düşen helikopterde elektronik harp etki izine rastlanmamıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/reisi-ve-heyetinin-oldugu-kazanin-on-raporunu-yayinladi-helikopter-sabotaj-kurbani-olabilir-mi-1084158807.html

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iran, iran genelkurmay başkanlığı, ibrahim reisi, helikopter kazası, komisyon, rapor