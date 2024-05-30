https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdde-etkili-olan-firtina-park-halindeki-yolcu-ucagini-dondurdu-1084331240.html
ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü
ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü
Sputnik Türkiye
ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T02:54+0300
2024-05-30T02:54+0300
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İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/nbade-kiran-kirana-mucadele-ardindan-batida-timberwolves-doguda-pacers-finale-yukseldi-1084000603.html
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ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü
ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü.
İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.
Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.
Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.
Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.
Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.