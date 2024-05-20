https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/nbade-kiran-kirana-mucadele-ardindan-batida-timberwolves-doguda-pacers-finale-yukseldi-1084000603.html
NBA'de kıran kırana mücadele ardından Batı'da Timberwolves, Doğu'da Pacers finale yükseldi
NBA'de kıran kırana mücadele ardından Batı'da Timberwolves, Doğu'da Pacers finale yükseldi
Sputnik Türkiye
NBA Batı Konferansı yarı finalinde son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90 mağlup eden Minnesota Timberwolves, seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Doğu Konferansı... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T11:43+0300
2024-05-20T11:43+0300
2024-05-20T11:43+0300
spor
basketbol
nba
denver nuggets
boston celtics
dallas mavericks
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NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Jaden McDaniels, 23'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, Nikola Jokic de 34 sayı kaydetti. Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.Doğu'da Pacers finaldeDoğu Konferansı yarı finalinde ise Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve finale yükseldi.Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı, Andrew Nembhard ile Pascal Siakam ise 20'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Knicks'te ise Donte DiVincenzo'nun 39 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Indiana Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ali-koc-derbi-galibiyetini-degerlendirdi-gercek-sampiyonun-kim-oldugunu-serefsizlere-gosterdik-1083995728.html
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basketbol, nba, denver nuggets, boston celtics, dallas mavericks
basketbol, nba, denver nuggets, boston celtics, dallas mavericks
NBA'de kıran kırana mücadele ardından Batı'da Timberwolves, Doğu'da Pacers finale yükseldi
NBA Batı Konferansı yarı finalinde son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90 mağlup eden Minnesota Timberwolves, seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Doğu Konferansı yarı finalinde ise New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenen Indiana Pacers, seriyi 4-3 kazanarak finale yükseldi
NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Jaden McDaniels, 23'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, Nikola Jokic de 34 sayı kaydetti.
Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.
Doğu Konferansı yarı finalinde ise Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve finale yükseldi.
Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı, Andrew Nembhard ile Pascal Siakam ise 20'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Knicks'te ise Donte DiVincenzo'nun 39 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Indiana Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek.