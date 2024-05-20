https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/nbade-kiran-kirana-mucadele-ardindan-batida-timberwolves-doguda-pacers-finale-yukseldi-1084000603.html

NBA'de kıran kırana mücadele ardından Batı'da Timberwolves, Doğu'da Pacers finale yükseldi

NBA'de kıran kırana mücadele ardından Batı'da Timberwolves, Doğu'da Pacers finale yükseldi

Sputnik Türkiye

NBA Batı Konferansı yarı finalinde son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90 mağlup eden Minnesota Timberwolves, seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Doğu Konferansı... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T11:43+0300

2024-05-20T11:43+0300

2024-05-20T11:43+0300

spor

basketbol

nba

denver nuggets

boston celtics

dallas mavericks

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082772852_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edeb8d87c9ffa152770c381b1d8fafdb.jpg

NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, son şampiyon Denver Nuggets'ı 98-90'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Jaden McDaniels, 23'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, Nikola Jokic de 34 sayı kaydetti. Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.Doğu'da Pacers finaldeDoğu Konferansı yarı finalinde ise Indiana Pacers, New York Knicks'i 130-109'luk skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve finale yükseldi.Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı, Andrew Nembhard ile Pascal Siakam ise 20'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Knicks'te ise Donte DiVincenzo'nun 39 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Indiana Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile karşı karşıya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ali-koc-derbi-galibiyetini-degerlendirdi-gercek-sampiyonun-kim-oldugunu-serefsizlere-gosterdik-1083995728.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

basketbol, nba, denver nuggets, boston celtics, dallas mavericks