https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/9-guinness-rekoru-bulunuyor-burnuyla-klavyeden-alfabeyi-yazarak-dunya-rekoru-kirdi-1084346736.html

9 Guinness Rekoru bulunuyor: Burnuyla klavyeden alfabeyi yazarak dünya rekoru kırdı

9 Guinness Rekoru bulunuyor: Burnuyla klavyeden alfabeyi yazarak dünya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

9 Guinness Rekoruna Sahip Vinod Kumar Chaudhary burnuyla klavyeden alfabeyi yazarak 26.73 saniye ile dünya rekoru kırdı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T13:08+0300

2024-05-30T13:08+0300

2024-05-30T13:08+0300

yaşam

guinness rekorlar kitabı

burun

alfabe

dünya rekoru

klavye

vinod kumar chaudhary

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Hindistan'da JNU Çevre Bilimleri Okulu'nda bilgisayar operatörü olarak çalışan inod Kumar Chaudhary 9 Guinness rekorunun ardından yeni bir rekora daha imza attı. Chaudhary bu kez burnuyla klavyeden alfabeyi 26.73 saniyede yazarak dünya rekoru kırdı.En son, 2019 yılında tüm alfabeleri 29.53 saniyede tuşlayarak tek parmakla en hızlı yazı yazma rekoruyla Guinness kitabına giren Chaudhary, en büyük amacının kriket oyuncusu Sachin Tendulkar'ın rekorunu kırmak olduğunu söylüyor. Sachin Tendulkar 19 Guiness rekoruna sahip olarak Chaudhary'in 9 Guinness rekoruyla önünde bulunuyor.

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guinness rekorlar kitabı, burun, alfabe, dünya rekoru, klavye, vinod kumar chaudhary