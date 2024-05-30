https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/4-buyuklerin-bu-sezon-elde-ettigi-yayin-gelirleri-aciklandi-1084334848.html

4 büyüklerin bu sezon elde ettiği yayın gelirleri açıklandı

4 büyüklerin bu sezon elde ettiği yayın gelirleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Süper Lig‘de 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği miktarlar belli oldu. En fazla yayın geliri, 7.7 milyon euro... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T09:22+0300

2024-05-30T09:22+0300

2024-05-30T10:36+0300

spor

futbol

yayın geliri

süper lig

galatasaray sk

fenerbahçe

beşiktaş

trabzonspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084334690_0:51:989:607_1920x0_80_0_0_41fc158d0e52d65a515ac7d22be0226b.png

Süper Lig‘de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği rakamlar belli oldu. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yayın gelirinden 7.7 milyon euro elde etti.Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise yayın gelirinden 6.9 milyon euro kazanç sağladı. Lig'de 6. sırada bulunarak sezonu tamamlayan Beşiktaş ise yayın gelirlerinden kazanılan 4.6 milyon euro'yu kasasına götürdü.Fenerbahçe'nin ardından ligi üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor 4.5 milyon euro yayın geliri elde etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/jose-mourinho-turkiyeden-teklif-aldigini-dogruladi-iki-hafta-icinde-karar-verecegim-1084283276.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbol, yayın geliri, süper lig, galatasaray sk, fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor