https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/4-buyuklerin-bu-sezon-elde-ettigi-yayin-gelirleri-aciklandi-1084334848.html
4 büyüklerin bu sezon elde ettiği yayın gelirleri açıklandı
4 büyüklerin bu sezon elde ettiği yayın gelirleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig‘de 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği miktarlar belli oldu. En fazla yayın geliri, 7.7 milyon euro... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T09:22+0300
2024-05-30T09:22+0300
2024-05-30T10:36+0300
spor
futbol
yayın geliri
süper lig
galatasaray sk
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beşiktaş
trabzonspor
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Süper Lig‘de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği rakamlar belli oldu. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yayın gelirinden 7.7 milyon euro elde etti.Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise yayın gelirinden 6.9 milyon euro kazanç sağladı. Lig'de 6. sırada bulunarak sezonu tamamlayan Beşiktaş ise yayın gelirlerinden kazanılan 4.6 milyon euro'yu kasasına götürdü.Fenerbahçe'nin ardından ligi üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor 4.5 milyon euro yayın geliri elde etti.
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futbol, yayın geliri, süper lig, galatasaray sk, fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor
futbol, yayın geliri, süper lig, galatasaray sk, fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor
4 büyüklerin bu sezon elde ettiği yayın gelirleri açıklandı
09:22 30.05.2024 (güncellendi: 10:36 30.05.2024)
Süper Lig‘de 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği miktarlar belli oldu. En fazla yayın geliri, 7.7 milyon euro ile bu sezonun şampiyonu Galatasaray tarafından elde edildi.
Süper Lig‘de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği rakamlar belli oldu.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yayın gelirinden 7.7 milyon euro elde etti.
Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise yayın gelirinden 6.9 milyon euro kazanç sağladı.
Lig'de 6. sırada bulunarak sezonu tamamlayan Beşiktaş ise yayın gelirlerinden kazanılan 4.6 milyon euro'yu kasasına götürdü.
Fenerbahçe'nin ardından ligi üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor 4.5 milyon euro yayın geliri elde etti.