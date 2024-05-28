Jose Mourinho Türkiye'den teklif aldığını doğruladı: 'İki hafta içinde karar vereceğim'

Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan. Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim.