https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/jose-mourinho-turkiyeden-teklif-aldigini-dogruladi-iki-hafta-icinde-karar-verecegim-1084283276.html
Jose Mourinho Türkiye'den teklif aldığını doğruladı: 'İki hafta içinde karar vereceğim'
Jose Mourinho Türkiye'den teklif aldığını doğruladı: 'İki hafta içinde karar vereceğim'
Sputnik Türkiye
Son dönemde adı Türkiye kulüpleriyle anılan Jose Mourinho verdiği bir röportajda kendisine Türkiye'den teklifin yapıldığını doğruladı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T16:09+0300
2024-05-28T16:09+0300
2024-05-28T16:09+0300
spor
jose mourinho
futbol
fenerbahçe
transfer
teknik direktör
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İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleriyle anılan Portekizli teknik adam, Türkiye'den yapılan teklifler hakkında açıklamada bulundu. Mourinho, Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/a-milli-futbol-takiminin-euro-2024-oncesi-genis-aday-kadrosu-aciklandi-1084182516.html
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jose mourinho, futbol, fenerbahçe, transfer, teknik direktör
jose mourinho, futbol, fenerbahçe, transfer, teknik direktör
Jose Mourinho Türkiye'den teklif aldığını doğruladı: 'İki hafta içinde karar vereceğim'
Son dönemde adı Türkiye kulüpleriyle anılan Jose Mourinho verdiği bir röportajda kendisine Türkiye'den teklifin yapıldığını doğruladı.
İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleriyle anılan Portekizli teknik adam, Türkiye'den yapılan teklifler hakkında açıklamada bulundu.
Mourinho, Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:
Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan. Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim.