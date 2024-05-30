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18 yıl sonra yakalandı: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirmiş
18 yıl sonra yakalandı: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirmiş
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Kübra’nın yakın arkadaşı ile kendisine yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T20:52+0300
2024-05-30T20:52+0300
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Eskişehir’de yaşayan Erhan Kübra 2006 yılında kayboldu. Kübra’ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. 2006 yılında yapılan aramalar sonuçsuz kaldı ve Erhan Kübra, kayıp olarak aranan şahıslar listesine eklendi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Eskişehir’de kayıp olarak aranan şahısların bulunması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Kayıtlarda kayıp olarak aranan Erhan Kübra’nın bulunması amacıyla Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekip, ilk olarak Erhan Kübra’nın hayatta olup olmadığını tespit etmek amacıyla Eskişehir ve çevresindeki illerde 2006 yılındaki faili meçhul olayları inceleme altına aldı. Yapılan çalışma sonucunda Erhan Kübra’nın öldüğü tarihlerde, Kütahya’nın kent merkezine yakın bir köyde tanınmaz halde bir erkek cesedi bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi. DNA eşleşmesi sonucu katil zanlısının iş ortağı ve yakın arkadaşı olduğu belirlendi Başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı belirlenen erkek cesedinin Erhan Kübra’ya ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cesedin bulunduğu alandaki izler ve DNA örnekleri, Erhan Kübra’nın yakın arkadaşı ve iş ortağı olan A.K.’nin DNA’sı ile karşılaştırıldı. DNA’ların eşleşmesi sonucunda A.K. ve cinayeti işlemesine yardım ettiği belirlenen Y.Ş., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kütahya’da gözaltına alındı. Kütahya’da gözaltına alınan ve Eskişehir’e getirilen A.K. ile Y.Ş., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ndeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden A.K., gazetecilerin “Bunca yıl vicdan azabı çekmedin mi” sorusuna, “Ben bir şey yapmadım, niye vicdan azabı çekeyim” diyerek cevap verdi.Ceset tanınmaz halde olduğu için kimlik tespiti gerçekleştirilememiş Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde, A.K.’nin Erhan Kübra’yı göğüs bölgesinden defalarca bıçakladığı, başının ezilerek tanınmaz hale getirdiği, vücudunu kısmen yaktığı ve ellerini kravatla bağladığı ardından da kendi köyüne gömdüğü belirlendi. Cesedin tam olarak gömülememesinden dolayı 2006 yılı içinde olaydan kısa süre sonra bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.
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cinayet, eskişehir, arkadaş
cinayet, eskişehir, arkadaş

18 yıl sonra yakalandı: Arkadaşını öldürüp tanınmaz hale getirmiş

20:52 30.05.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW216410Arkadaşını öldürüp cesedini tanınmaz hale getiren şüpheli 18 yıl sonra yakalandı
Arkadaşını öldürüp cesedini tanınmaz hale getiren şüpheli 18 yıl sonra yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW216410
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Eskişehir’de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Kübra’nın yakın arkadaşı ile kendisine yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir’de yaşayan Erhan Kübra 2006 yılında kayboldu. Kübra’ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. 2006 yılında yapılan aramalar sonuçsuz kaldı ve Erhan Kübra, kayıp olarak aranan şahıslar listesine eklendi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Eskişehir’de kayıp olarak aranan şahısların bulunması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.
Kayıtlarda kayıp olarak aranan Erhan Kübra’nın bulunması amacıyla Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekip, ilk olarak Erhan Kübra’nın hayatta olup olmadığını tespit etmek amacıyla Eskişehir ve çevresindeki illerde 2006 yılındaki faili meçhul olayları inceleme altına aldı.
Yapılan çalışma sonucunda Erhan Kübra’nın öldüğü tarihlerde, Kütahya’nın kent merkezine yakın bir köyde tanınmaz halde bir erkek cesedi bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.

DNA eşleşmesi sonucu katil zanlısının iş ortağı ve yakın arkadaşı olduğu belirlendi

Başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı belirlenen erkek cesedinin Erhan Kübra’ya ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cesedin bulunduğu alandaki izler ve DNA örnekleri, Erhan Kübra’nın yakın arkadaşı ve iş ortağı olan A.K.’nin DNA’sı ile karşılaştırıldı. DNA’ların eşleşmesi sonucunda A.K. ve cinayeti işlemesine yardım ettiği belirlenen Y.Ş., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kütahya’da gözaltına alındı.
Kütahya’da gözaltına alınan ve Eskişehir’e getirilen A.K. ile Y.Ş., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ndeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden A.K., gazetecilerin “Bunca yıl vicdan azabı çekmedin mi” sorusuna, “Ben bir şey yapmadım, niye vicdan azabı çekeyim” diyerek cevap verdi.

Ceset tanınmaz halde olduğu için kimlik tespiti gerçekleştirilememiş

Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde, A.K.’nin Erhan Kübra’yı göğüs bölgesinden defalarca bıçakladığı, başının ezilerek tanınmaz hale getirdiği, vücudunu kısmen yaktığı ve ellerini kravatla bağladığı ardından da kendi köyüne gömdüğü belirlendi. Cesedin tam olarak gömülememesinden dolayı 2006 yılı içinde olaydan kısa süre sonra bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.
Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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