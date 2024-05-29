https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/arastirma-dovme-yaptiranlarin-lenf-kanserine-yakalanma-riski-yuzde-21-daha-fazla-1084311406.html

Araştırma: Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla

Araştırma: Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla

Sputnik Türkiye

İsveç'te yapılan araştırmada, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya konuldu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T12:45+0300

2024-05-29T12:45+0300

2024-05-29T12:45+0300

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İsveç'teki Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma oranı daha yüksekAraştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.Dövme büyüklüğü ile ilgisi var mı?Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/uzmanlar-acikladi-arastirma-ortaya-cikardi-ekmegi-dondurmak-daha-mi-saglikli-1083392280.html

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dövme kanser yapar mı,dövme lenf kanseri,kanser dövme