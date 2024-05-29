https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/arastirma-dovme-yaptiranlarin-lenf-kanserine-yakalanma-riski-yuzde-21-daha-fazla-1084311406.html
Araştırma: Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla
Araştırma: Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla
Sputnik Türkiye
İsveç'te yapılan araştırmada, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya konuldu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T12:45+0300
2024-05-29T12:45+0300
2024-05-29T12:45+0300
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İsveç'teki Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma oranı daha yüksekAraştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.Dövme büyüklüğü ile ilgisi var mı?Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/uzmanlar-acikladi-arastirma-ortaya-cikardi-ekmegi-dondurmak-daha-mi-saglikli-1083392280.html
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dövme kanser yapar mı,dövme lenf kanseri,kanser dövme
dövme kanser yapar mı,dövme lenf kanseri,kanser dövme
Araştırma: Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla
İsveç'te yapılan araştırmada, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya konuldu.
İsveç'teki Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.
Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma oranı daha yüksek
Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.
Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.
Dövme büyüklüğü ile ilgisi var mı?
Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.
Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.