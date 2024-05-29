https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/afad-duyurdu-antalyada-deprem-yine-salladi-1084297104.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu: Antalya'da deprem yine salladı
AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu: Antalya'da deprem yine salladı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kaş ilçesinde yine 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son deprem de aynı şiddette olmuş, dün gece saatlerinde hissedilmişti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T06:39+0300
2024-05-29T06:39+0300
2024-05-29T06:45+0300
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afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 06.24'te Antalya Kaş merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD ise yaptığı açıklamada Kaş'ta meydana gelen depremin 3.5 byüklüğünde olduğunu ve derinliğinin ise 29 kilometre'de gerçekleştiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-onayladi-resmi-gazetede-yayinlandi-vize-yukumlulugu-karari-geri-geldi-1084296950.html
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu: Antalya'da deprem yine salladı
06:39 29.05.2024 (güncellendi: 06:45 29.05.2024)
Antalya’nın Kaş ilçesinde yine 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son deprem de aynı şiddette olmuş, dün gece saatlerinde hissedilmişti.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 06.24'te Antalya Kaş merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ise yaptığı açıklamada Kaş'ta meydana gelen depremin 3.5 byüklüğünde olduğunu ve derinliğinin ise 29 kilometre'de gerçekleştiğini açıkladı.