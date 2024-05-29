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AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu: Antalya'da deprem yine salladı
AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu: Antalya'da deprem yine salladı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kaş ilçesinde yine 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son deprem de aynı şiddette olmuş, dün gece saatlerinde hissedilmişti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 06.24'te Antalya Kaş merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD ise yaptığı açıklamada Kaş'ta meydana gelen depremin 3.5 byüklüğünde olduğunu ve derinliğinin ise 29 kilometre'de gerçekleştiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-onayladi-resmi-gazetede-yayinlandi-vize-yukumlulugu-karari-geri-geldi-1084296950.html
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son depremler, antalya deprem, kaş deprem, deprem mi oldu, antalya deprem mi oldu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu: Antalya'da deprem yine salladı

06:39 29.05.2024 (güncellendi: 06:45 29.05.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İHA
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Antalya’nın Kaş ilçesinde yine 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son deprem de aynı şiddette olmuş, dün gece saatlerinde hissedilmişti.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 06.24'te Antalya Kaş merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ise yaptığı açıklamada Kaş'ta meydana gelen depremin 3.5 byüklüğünde olduğunu ve derinliğinin ise 29 kilometre'de gerçekleştiğini açıkladı.
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