https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/afad-duyurdu-antalyada-deprem-yine-salladi-1084297104.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu: Antalya'da deprem yine salladı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu: Antalya'da deprem yine salladı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Kaş ilçesinde yine 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son deprem de aynı şiddette olmuş, dün gece saatlerinde hissedilmişti. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T06:39+0300

2024-05-29T06:39+0300

2024-05-29T06:45+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

deprem

son depremler

kandilli

kandilli rasathanesi

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Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre saat 06.24'te Antalya Kaş merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD ise yaptığı açıklamada Kaş'ta meydana gelen depremin 3.5 byüklüğünde olduğunu ve derinliğinin ise 29 kilometre'de gerçekleştiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/cumhurbaskani-erdogan-onayladi-resmi-gazetede-yayinlandi-vize-yukumlulugu-karari-geri-geldi-1084296950.html

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