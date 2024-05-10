https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-natoyu-boldu-1083669534.html

‘Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları NATO’yu böldü’

‘Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları NATO’yu böldü’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırılarının, ABD’nin bu saldırılara karşı çıkması nedeniyle Washington, Londra ve Paris’in arasını açtığı belirtildi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T10:52+0300

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The Telegraph gazetesinin haberinde, Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik düzenlediği saldırıların ABD ve Avrupa’daki müttefikleri arasında anlaşmazlığa yol açtığı ifade edildi.Haberde, “Sonuç olarak ABD ile en yakın müttefiki ve ABD ile en eski müttefiki arasındaki stratejik uçurum giderek büyüyor. İngiltere ve Fransa, Rusya’ya karşı direnilebileceğine ve soğuk savaş dönemine ait caydırma ilkeleri temelinde karşı konulabileceğine inanıyor ” dendi.Öte yandan ABD’nin, gerilimi tırmandırmaya ilgi duymadığını sergileyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gözüne girebileceğine inandığı belirtildi.Ukrayna ordusu son aylarda, aralarında Nijniy Novgorod, Samara, Ryazan ve Krasnodar bölgeleri Rusya Federasyonu topraklarındaki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırını gerçekleştirdi. Rusya yönetimi, Ukrayna’nın terörist devlete dönüştüğünü defalarca dile getirdi. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, “Terörist devlet hiçbir şeyden kaçınmıyor” demişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ordusunun Rusya’daki petrol tesislerine yönelik saldırılarını değerlendirdiği açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarına destek vermediklerini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-savunma-bakanligi-uc-bolgede-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1083667498.html

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ukrayna krizi, abd, ingiltere, fransa, rusya, insansız hava aracı (iha), hava saldırısı, vladimir putin, valentina matviyenko, antony blinken, terör saldırısı