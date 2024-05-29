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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/taksicilerden-yeni-talep-taksimetreye-enflasyon-uzerinde-zam-1084303425.html
Taksicilerden yeni talep: Taksimetreye enflasyon üzerinde zam
Taksicilerden yeni talep: Taksimetreye enflasyon üzerinde zam
Sputnik Türkiye
İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksilerin taleplerine yenileri eklendi. Taksiciler yarın (30 Mayıs 2024) yapılacak UKOME toplantısında taleplerini... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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İstanbul'da faaliyet gösteren 19 bin civarında ticari taksinin yeni talepleri var.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre geçtiğimiz Ocak ayında taksimetreye zam yapılmasına rağmen taksiciler yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç trafik sigortası fiyatlarının yükselmesi, lastik, akü, madeni yağ gibi kalemlerdeki artışı öne sürerek taksimetreye zam istiyor.Ayrıca ÖTV'siz araç almak için kanun düzenlemesini bekleyen taksiciler araçlarını yenilerken segment serbestliği ve yüzde 50 yerlilik oranının kaldırılmasını istiyor.Taleplerini açıkladılarİstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Ocak ayında yapılan yüzde 28'lik taksimetre zammının yenisini istediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada maliyetlerin yükseldiğine değinen İTEO, araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da araçları yenileyemediklerini belirtti.Esnafın refah payının iyileştirilmesi için enflasyon üzerinde zam verilmesi gerektiğini duyuran İTEO, yarınki UKOME toplantısında taleplerini öne sürecek.Zam talebi enflasyondan yüksekTürkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 69.8 seviyesinde. Taksicilerin yaptıkları açıklamasına göre taksimetreye yüzde 69.8'in üzerinde zam istiyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/istanbulda-kadin-musterilerini-darbeden-taksi-soforu-trafikten-men-edildi-1083698598.html
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taksi, istanbul, taksici, taksiciler, taksiciler odası, istanbul taksiciler platformu, istanbul taksiciler birliği, istanbul taksiciler esnaf odası, zam
taksi, istanbul, taksici, taksiciler, taksiciler odası, istanbul taksiciler platformu, istanbul taksiciler birliği, istanbul taksiciler esnaf odası, zam

Taksicilerden yeni talep: Taksimetreye enflasyon üzerinde zam

10:38 29.05.2024
© AA / Şükrü Gündüzİstanbul'da yapılan denetimlerde yolcu seçen ve mesafe soran 3 taksiciye toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi.
İstanbul'da yapılan denetimlerde yolcu seçen ve mesafe soran 3 taksiciye toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA / Şükrü Gündüz
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İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksilerin taleplerine yenileri eklendi. Taksiciler yarın (30 Mayıs 2024) yapılacak UKOME toplantısında taleplerini ısrarla gündeme aldırmaya çalışacak.
İstanbul'da faaliyet gösteren 19 bin civarında ticari taksinin yeni talepleri var.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre geçtiğimiz Ocak ayında taksimetreye zam yapılmasına rağmen taksiciler yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç trafik sigortası fiyatlarının yükselmesi, lastik, akü, madeni yağ gibi kalemlerdeki artışı öne sürerek taksimetreye zam istiyor.
Ayrıca ÖTV'siz araç almak için kanun düzenlemesini bekleyen taksiciler araçlarını yenilerken segment serbestliği ve yüzde 50 yerlilik oranının kaldırılmasını istiyor.

Taleplerini açıkladılar

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Ocak ayında yapılan yüzde 28'lik taksimetre zammının yenisini istediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada maliyetlerin yükseldiğine değinen İTEO, araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da araçları yenileyemediklerini belirtti.
Esnafın refah payının iyileştirilmesi için enflasyon üzerinde zam verilmesi gerektiğini duyuran İTEO, yarınki UKOME toplantısında taleplerini öne sürecek.

Zam talebi enflasyondan yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 69.8 seviyesinde. Taksicilerin yaptıkları açıklamasına göre taksimetreye yüzde 69.8'in üzerinde zam istiyorlar.
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